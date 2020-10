Une application pour une file d'attente intelligente

L'Idée de Ubip.me est née devant un food-truck. Le commerçant donnait aux clients un bip d'alerte sonore pour les avertir lorsque leur commande était prête. D'où l'idée née il y a un an et concrétisée avec les mesures sanitaires liées au Covid-19 : faire la même chose mais sans contact, en passant par le téléphone portable. Et pour ça développer une application. Ce sera Ubip.me. Une idée développée par Anthony Santinati et ses associés.

Anthony Santinati, porteur du projet Ubip.me Copier

Une fois cette application téléchargée, il suffit de scanner le QR code du commerce. Apparaît aussitôt le nombre de personnes devant soi, le temps d'attente moyen, et vous pouvez donc vous organiser : attendre à l'abri sans risque de perdre votre place si le temps est mauvais, faire une activité quelconque selon le temps dont vous disposez... vous êtes informé en temps réel du temps d'attente restant.