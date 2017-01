Une appli valentinoise pour faire le lien entre la ville et les habitants

L'agence TooEasy, basée à Valence a créé une application pour smartphone qui permet aux municipalités de transmettre des infos à leurs administrés en temps réel.

Une société drômoise crée un lien entre des mairies et leurs administrés.

L'agence TooEasy vient de concevoir une application pour smartphone dédiée aux communes et à leurs habitants. On y retrouve les actualités de sa ville ou de son village, les spectacles, les travaux en cours, mais chacun peut aussi envoyer un message à un élu.

Nicolas Charrier, est le dirigeant de la société TooEasy à Valence.

TooEasy crée l'appli CitizenApps pour que les villes informent leurs habitants sur leur smartphone

" CitizenApps " est déjà utilisée à Valence, Suze-la-Rousse, Beaumont-Monteux, et Livron. Elle doit prochainement arriver à Tain-l'Hermitage et Tournon.

Une application lancée à Valence

C'est à Valence que l'application a été lancée en octobre 2016. Et c'est un véritable succès: plus de 14.000 téléchargements et entre 500 et 1.000 utilisations chaque jour.

Il faut dire qu'une application pour smartphone est aujourd'hui bien plus adaptée que les panneaux d'affichage ou les magazine papiers.

TooEasy a créé une appli pour mettre les villes en relations avec leurs habitants

Sur l'application, on trouve l'agenda de la ville, l'actualité sportive et culturelle, mais aussi les travaux de voirie en temps réel, ou le menu de la cantine. Les habitants peuvent également contacter les élus ou signaler des dysfonctionnements.

Pour mettre en place cette application, les municipalités doivent débourser 40 à 150 euros par mois, selon le forfait. La société valentinoise TooEasy espère ainsi déployer son appli dans les grandes et petites communes de Drôme Ardèche, puis dans la région et partout en France.