Une application contre le harcèlement de rue déployée à Rouen

La Ville de Rouen est désormais partenaire d'une application destinée à lutter contre le harcèlement de rue : Umay. Sa fondatrice, Pauline Vanderquand, nous explique.

Pauline Vanderquand, comment marche concrètement cette application ?

Elle permet de partager son trajet en temps réel avec des proches que l'on va choisir. On les appelle les "contacts de confiance" dans l'application. On peut mettre un nombre illimité de contacts, et nos amis pourront nous suivre sur notre trajet en temps réel et voir s'il s'arrête, si on rencontre un problème. L'application se charge d'envoyer des alertes, des notifications, directement aux contacts de confiance.

L'application va aussi permettre de trouver ce que nous on appelle "un lieu sûr" : c'est un commerce qui est référencé par notre équipe : un bar, un restaurant, un buraliste, une pharmacie... Toute typologie de commerce est la bienvenue pour nous rejoindre ! On va les former, les sensibiliser à l'accueil de victimes et on pourra aller trouver refuge sur place en cas de problème.

Les utilisateurs et utilisatrices peuvent faire des signalements directement au sein de l'application : on peut signaler les rues dans lesquelles on a rencontré un sentiment d'insécurité, un problème de harcèlement, une agression aussi, verbale ou sexuelle : "Ici, il y a eu un groupe de personnes qui m'a suivi, qui m'a insulté. Là, un problème d'éclairage". Le signalement est anonyme, directement envoyé à la Ville, afin qu'elle puisse le traiter, pour avoir des statistiques. L'application permet de couvrir jusqu'aux violences conjugales.

On peut aussi avoir la liste des commissariats et des brigades de gendarmerie à proximité ?

Tout à fait, tout est référencé sur l'application.

On peut la télécharger sur Android et Apple Store ?

Oui, et c'est un point important : elle est gratuite.

Pourquoi la mise en place de cette application à Rouen ? Et pourquoi maintenant ?

Ça fait trois ans qu'on existe, et on a contacté la Ville de Rouen car on contacte toutes les villes de France. Il y a quelques mois, elle a répondu positivement afin de pouvoir déployer l'application. C'est une ville qui est très engagée pour changer les choses, faire évoluer la sécurisation et lutter contre le harcèlement de rue. Rouen est aussi une ville étudiante. Je pense qu'il y a une réelle volonté de participer à une qualité de vie qui est déjà présente, de pouvoir la préserver et l'améliorer.