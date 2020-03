Cacadvisor, une application montpelliéraine pour noter la propreté des toilettes des restaurants

Deux Montpelliérains lancent Cacadvisor, une appli pour noter la propreté et l'équipement des toilettes des restaurants. À l'image du très célèbre site TripAdvisor qui permet de noter les hôtels, restaurants et sites touristiques.

Il est maintenant possible de noter les toilettes des restaurants et des bars du monde entier avec son téléphone portable. Deux Montpelliérains viennent de lancer Cacadvisor, une application qui permet d'évaluer la propreté, le confort et l'équipement des toilettes. Le nom de cette application fait bien sûr référence au site TripAdvisor qui permet de noter les restaurants et les hôtels dans le monde entier.

"Tout le monde connait l'adage qui dit que la propreté des toilettes reflète la propreté en cuisine."

Tout est parti d'un voyage au Portugal, raconte Romain Aymard, un des deux créateurs : "On est entré dans un restaurant un peu par hasard, on avait super faim, et les toilettes étaient super propres alors que le resto ne payait pas de mine. Je me suis rendu compte aussi que les cuisines étaient super propres. Et là, on a fait le lien et on s'est dit qu'il fallait proposer une application pour évaluer l'hygiène des toilettes. Car tout le monde connait l'adage qui dit que la propreté des toilettes reflète la propreté en cuisine. C'était une blague au départ, mais c'est un vrai sujet !"

Romain Aymard un des créateurs de l 'application "tout est parti d'une blague" Copier

"L'appli permet aussi de savoir s'il y a des tables à langer ou si le restaurant accepte qu'on utilise ses toilettes sans consommer."

Cette application permet de connaître la propreté des toilettes des restaurants qui se trouvent autour de nous ou de les chercher en tapant leur nom. On sait alors aussitôt quelle est le degré de propreté, mais pas seulement : "On peut savoir si le restaurant a une table à langer, si les toilettes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, si le restaurant autorise les personnes à venir aux toilettes sans consommer ou encore si le restaurant fait un effort écologique en utilisant du papier toilette recyclé par exemple", explique Romain Aymard.

"Et si l'utilisateur veut laisser sa trace dans l'application, poursuit-il, là on demande de créer un compte et de s'authentifier. C'est une manière d'impliquer l'utilisateur et de faire un premier filtre, et de dire à l'utilisateur qu'il est responsable de ce qu'il publie. Il faut que ce soit du contenu sérieux et objectif. L'utilisateur doit observer les toilettes de manière générale. Si le client voit que les toilettes sont sales parce que les gens ne savent pas viser, il ne faut pas accuser le restaurateur. La taille, la propreté, le confort et l'équipement. "

Romain Aymard un des créateurs de l 'application "les utilisateurs doivent noter avec serieux" Copier

Beaucoup de clients font attention à la propreté des toilettes

Reportage dans les rues de Montpellier Copier

L'application Cacadvisor permet de noter la propreté des restaurants dans le monde entier. Une semaine après son lancement, elle enregistre déjà plus de 3.700 utilisateurs.