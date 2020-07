Une application de lutte contre le harcèlement de rue conçue en Brenne

Dans sa maison familiale de Lurais, Pauline Vanderquand ne lâche pas son téléphone : "Nous sommes en train de faire une cartographie des principales villes de France pour recenser tous les lieux qui acceptent d'être nos partenaires et référencés comme "Safe Place"".

Il y a dix huit mois, cette jeune mère de famille de 32 ans lançait la société Ocean Pink. C'est cette entreprise qui a ensuite développé l'application pour mobile "Garde ton corps" : cette application possède trois options activables d'un simple clic. La première, "Je rentre", est un service de géolocalisation. Elle permet de prévenir des contacts de confiance, préalablement sélectionnés par l'utilisateur et de les alerter si celui-ci semble s'éloigner du trajet prévu. La deuxième option, "Lâche moi!" permet à la personne qui se sent harcelée ou suivie d'accéder à une cartographie des "Safe place", des lieux refuges partenaires(café, discothèque, hôtel) les plus proches et d'y être accueillie le temps de prévenir un proche pour se faire raccompagner. La troisième option, "Aide moi", envoie une fiche pré remplie avec les principaux renseignements utiles aux contacts de référence ainsi que la position GPS de la personne et le niveau de la batterie.

"Depuis que nous la testons à Aix en Provence, nous avons sauvé 15 femmes ! L'application a déjà été téléchargée plus de 8.000 fois dans cette ville. Là, nous cherchons à la lancer à la rentrée dans les principales villes de France" explique Pauline.

L'application est gratuite pour les utilisateurs. "Nous nous finançons en demandant une participation aux lieux refuges en échange de l'annonce de leurs événements. Nous allons développer de nouvelles options qui recenseront les soirées, les événements, des Safe Place".

Pour l'instant, l'entreprise compte une salariée et elle a embauché une personne en plus pour l'été. L'application a déjà été téléchargée plus 30.000 fois.