Une application de secours en mer lancée à Cagnes-sur-Mer par la SNSM

Un hommage national sera rendu jeudi pour les trois sauveteurs morts vendredi dernier aux Sables-d'Olonne. Ils venaient au secours d'un pécheur porté disparu en pleine tempête quand une vague a fait chavirer leur vedette. A Cagnes-sur-Mer un dispositif unique en France vient d’être lancé, une application pour améliorer la localisation et le secours des plaisanciers en détresse. Elle s'appelle "SNSM Mer en sécurité", elle est totalement gratuite et développée ici à Cagnes par Gil Rochette le patron de la SNSM.

"Le plaisancier déclenche l'application, il appelle le CROSS les secours en mer via un bouton tout simple sans avoir besoin de connaitre le numéro d'urgence, et à partir de là le cross connait immédiatement la position exacte du plaisancier et transmet à l'équipage SNSM ou gendarmerie le plus proche" Gil Rochette, patron de la SNSM à Cagnes-sur-Mer