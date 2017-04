Une application destinée aux personnes à mobilité réduite va tester l'accessibillité des commerces Dijonnais

Ce restaurant, ce magasin de vêtements sont-ils accessibles aux personnes à mobilité réduite? Y'a-t-il des marches? Y a t-il une rampe d'accès? Y a t-il des toilettes? Quelle est la largeur de la porte d'entée? C'est ce genre de renseignements très concrets qui figureront sur l'application.

Les personnes à mobilité réduite peuvent compter sur l'association "Jaccede" (association dont le siège est basé à Paris) et sur son site internet "Jaccede.com" pour connaître les lieux publics accessibles dans nos villes. Encore peu connue sur Dijon, elle organise ce mardi 4 avril 2017, par le biais de son ambassadeur local, Fabien Sorez, une grande journée pour passer au crible des commerces, des cabinets de médecins ou de kinés.

Une quarantaine de personnes vont participer

Selon, Fabien Sorez, une quarantaine de personnes, membres d'associations comme l'Association des Paralysés de France et des lycéens ont prévu d'y participer dans le centre-ville de Dijon. Cela va se passer du côté de la place Darcy, de la place de la République ou encore de la place du Théâtre et de la rue Monge. Certaines de ces personnes sont en fauteuils roulant.

Fabien Sorez présente l'application pour smartphone "Jaccede", très appréciée des personnes à mobilité réduite paraît-il © Radio France - Thomas Nougaillon

Une opération de collecte d'informations en accord avec les commerçants

Le but, pour tous ces bénévoles sera de remplir avec le plus détails possibles une application pour smartphone. En accord avec le propriétaire de la boutique ou du commerce visité, des photos seront prises et les points positifs ou négatifs en matière d'accessibilité seront inscrits. Figureront également les points qu'il faudrait améliorer pour faciliter la circulation des handicapés. En clair il s'agit de répondre à des questions du genre: ces lieux sont-ils accessibles aux personnes à mobilité réduite? Y'a-t-il des marches? Y a t-il une rampe d'accès à l'entrée? Y a t-il des toilettes? Quelle est la largeur de la porte d'entée?

Tous les paramètres sont mesurés comme les marches à l'entrée des commerces! © Radio France - Thomas Nougaillon

Fabien Sorez Partager le son sur : Copier

Cette agence bancaire à proximité de la place Darcy n'est pas accessible aux fauteuils roulants © Radio France - Thomas Nougaillon

Il y a 10 ans déjà...

Il y a 10 ans déjà, en 2007, "Jaccede.com" s'était rendu sur le terrain, avec l'aide du lycée Stephen Liégeard de Brochon, plus de 150 lieux accessibles avaient alors été répertoriés sur Dijon. 10 ans après, Fabien Sorez va donc faire un nouveau point, pour compléter les données de l'application. Une application dans laquelle on trouve notamment une carte interactive. Le but de l'opération n'est pas de sanctionner les commerçants ou de leur mettre la pression...

"On fait de l'accessibilité positive"

Il s'agit seulement de signaler aux personnes à mobilité réduite les endroits accessibles ou non. "On fait de l'accessibilité positive" signale Fabien Sorez. Pour cette grande journée, Fabien Sorez et l'association "Jaccede", ont donné rendez-vous aux "prospecteurs" bénévoles dès 9h45 ce mardi 4 avril au jardin Darcy, l'opération doit durer jusqu'en début d'après-midi.