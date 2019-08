Une application mobile pour la ville de L'Isle-sur-la-Sorgue

La ville de L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) propose une application mobile pour ses habitants et les touristes de passage. Informations pratiques, portail pour les familles, et même espace pour trouver un emploi. L'application se veut pratique pour tous et semble convaincre les habitants.

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

L'application est sortie le 13 août et, dès le premier jour, plus de 150 personnes l'ont téléchargé. Un chiffre "encourageant" selon la mairie, qui témoigne au moins d'une curiosité pour cette nouveauté. Les municipalités qui créent leur propre application, ce n'est pas rare, mais celle-ci se veut innovante, "en complément du site Internet de la ville."

Des informations en complément du site Internet

En plus des informations traditionnelles, que sont les horaires d'ouverture de la mairie ou les actualités locales, l'application propose un portail famille pour, entre autres, régler le menu des cantines, une aide pour toute démarche administrative, les numéros de téléphone d'urgence, les horaires de bus, une carte des travaux... et même une page pour trouver un emploi. "Cela recense grâce à un agrégateur toutes les offres d'emploi dans un rayon de vingt kilomètres en CDI, CDD, intérim ou alternance", clame Nicolas Charlin, le responsable des projets numériques de la ville.

Autre possibilité : s'inscrire à des alertes sur ce qui vous intéresse dans la ville : "_Dès la première ouverture de l'application, on vous propose différentes rubriques : actualités, sport, culture... Et on peut s'abonner à ce qui nous intéresse, on reçoit l'information directement sur son téléphone, sans aller la cherche_r."

"Je pense demander à ma femme de l'installer sur son téléphone..." Michel, un habitant

Tout cela semble plaire aux habitants qui ont entendus parler de l'application. "Au moins la moitié de ce qui est proposé me semble intéressant, détaille Michel, un retraité installé depuis 26 ans à L'Isle-sur-la-Sorgue. J'aime bien avoir toutes les informations locales, donc je pense demander à ma femme de l'installer, car je n'ai pas de smartphone..."

Dans les prochains mois, un module de stationnement doit voir le jour sur l'application, permettant de voir les places libres dans les différents parkings payants et gratuits de la ville.

L'application est gratuite, et téléchargeable sur tous les smartphones.