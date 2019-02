Ille-et-Vilaine : Kicapte, une application pour savoir si vous avez du réseau

Rennes, France

"Le téléphone fixe, ça va. Mais niveau portable, on ne peut pas nous appeler. Dans tout Montreuil-sous-Pérouse !" : Isabelle tient un café-restaurant dans ce village. Pour la gérante, la situation devient problématique : "Mes clients ne peuvent pas recevoir leurs appels, ni envoyer un SMS, rien. Ils grognent à cause de ça."

Pour Internet : même constat. "On a un abonnement professionnel, et parfois ça coupe sans raison." Difficile de regarder une vidéo ou de télécharger des photos. Nadine, autre habitante du village, ne dit pas autre chose : "ça sonne, mais la personne que j'appelle ne m'entend pas. _On ne peut pas se parler !_"

Montreuil-sous-Pérouse fait partie des communes de la région situées en zone blanche, où le réseau est mauvais, voire inexistant. Un problème que le Département espère régler avec son application mobile, "Kicapte". "C'est un outil créé pour connaître la réalité du terrain", explique Damien Bongart, vice-président du Conseil Départemental en charge des usages du numérique. _"_Les cartographies des opérateurs ne sont pas fiables."

Changer le rapport de force

Pour Damien Bongart, cette application c'est un moyen de discuter avec les opérateurs, et même plus : "de changer le rapport de force".

"On a un double pouvoir : renégocier l'implantation d'antennes réseaux et faire jouer la concurrence. Si on fait savoir aux habitants que chez eux, un opérateur est meilleur qu'un autre, l'autre va forcément chercher à s'améliorer !"

Mais alors comment fonctionne l'application ?

"C'est participatif", poursuit Damien Bongart. "Les utilisateurs testent la connexion depuis leur téléphone, et le Conseil Départemental centralise toutes les données : la qualité du réseau, l'opérateur ou le débit Internet." Le vice-président aux usages du numérique se veut rassurant : pas de craintes à avoir quant à la collecte de ces données. "Ce n'est pas un flicage. Les données sont totalement anonymisées. Elles ne seront revendues à personne."

Elles remonteront tout de même à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), "le gendarme des télécoms", pour améliorer les cartes de couverture téléphonique au niveau national. "On compte sur un lancement avec un peu de buzz, pour que les gens prennent en main l'application et avoir dès le mois d'avril ou de mai, des éléments pour mettre évidence les zones à couvrir en priorité."

Pour l'année 2019, trois sites ont déjà été identifiés : Médréac, Saint-M'Hervon et Saint-Gondran. L'application est disponible pour Apple et Androïd depuis quelques mois.