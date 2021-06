Une application réinvente le système de la consigne pour les plats à emporter

La vente de plats à emporter a explosé depuis le premier confinement et par conséquent, la consommation d'emballages plastiques aussi. En partenariat avec la mairie du 10ème arrondissement, la start-up La Consigne Green Go vient de lancer un système de consigne innovant.

Nous l'avons tous probablement fait au moins une fois, acheter de la nourriture à emporter ou en livraison. C'est pratique, mais cela peut s'avérer très mauvais pour la planète. Rien qu'à Paris, les emballages issus de la restauration à emporter représentent quinze tonnes d'emballages plastiques par jour. La majorité n'est, en plus, pas ou peu recyclée. Alors la Ville de Paris, dans le cadre de sa stratégie "Zéro Plastique", a décidé d'agir.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En partenariat avec la start-up La Consigne Green Go, un système de consigne vient d'être déployé dans le 10ème arrondissement, en lien avec des restaurants et des enseignes de supermarché. Pour le moment, il existe une trentaine de points de collecte : une vingtaine de restaurants et une dizaine de Franprix. Avec ce système, la start-up estime qu'un million de déchets pour être évités chaque année dans Paris.

Un système qui "ne va rien vous coûter"

Le fonctionnement est très simple, assure la cofondatrice de La Consigne Green Go, Yasmine Dahmane, à condition tout de même d'avoir un smartphone. "Il suffit d'identifier le partenaire autour de vous, en vous géolocalisant sur notre application mobile. Ensuite, vous optez pour l'option consignée, vous l'indiquez simplement au comptoir. Et on va vous servir dans un emballage non pas jetable, mais réemployable, et ça ne va rien vous coûter."

Une trentaine de restaurants du 10ème arrondissement de Paris sont partenaires de l'application de La Consigne Green Go. © Radio France - Marine Protais

Il y a bien une caution, qui peut aller jusqu'à 10€, mais elle ne sera débitée de votre carte bleue que si vous ne rendez pas votre contenant. Vous avez un mois pour le faire.

Un test grandeur nature réalisé par la maire du 10ème arrondissement

Curieuse, la maire du 10ème arrondissement, Alexandra Cordebard, a envie d'essayer. Après avoir opté pour une salade, elle est épaulée par Lucas Graffan, cofondateur de La Consigne Green Go. "Pour vous permettre de repartir avec l'emballage et le redéposer, chaque emballage va être scanné. Ensuite, vous faites aussi scanner votre identifiant."

L'application de La Consigne Green Go fonctionne avec un système de QR codes. © Radio France - Marine Protais

Il ne reste plus qu'à déguster, avant de se rendre dans un restaurant partenaire ou dans l'un des dix supermarchés Franprix équipés d'un collecteur.

Dix supermarchés Franprix du 10ème arrondissement de Paris sont équipés d'un collecteur. © Radio France - Marine Protais

"Vous déposez votre emballage dans le collecteur... ça y est, c'est fait ! Vos cautions ont été levées, vous pouvez repartir, explique Lucas Graffan. Maintenant vous pouvez recommencer l'opération autant de fois que vous le souhaitez."

Le contenant consigné doit être déposé dans un collecteur. © Radio France - Marine Protais

Mais uniquement dans le 10ème arrondissement pour l'instant, où 250 points de collecte devraient voir le jour d'ici la fin 2021. L'expérience a ensuite vocation à être étendue, dans les prochaines années, à tous les arrondissements de Paris.