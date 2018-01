La Rochelle, France

Réserver et payer la cantine, réserver le centre de loisirs pour la semaine à venir sur son smartphone, c'est ce qu'il est possible de faire à Villedoux, au nord de La Rochelle grâce à l'application Citybay. Une application lancée par l'entreprise rochelaise LR Marketing à l'automne dernier.

Un outil connecté même pour les très petites communes

Un outil de communication entre mairie et habitants existe déjà pour les très grandes métropoles telles que Nantes par exemple, mais cela n'existait pas jusque-là pour les petites communes. Selon Marie Cueff, fondatrice de LR Marketing, on peut utiliser Citybay "même dans les communes de 500 habitants".

L'application permet de réserver en temps réel les activités des enfants. Capture d'écran Citybay - LR Marketing

Marie Cueff a eu l'idée un soir sur son canapé, au moment où elle devait s'occuper de la scolarité de son petit garçon. Cette chef d'entreprise s'est rendue compte que la relation qu'elle entretient avec sa municipalité est très compliquée, "il fallait que je remplisse un papier qui allait ensuite être ressaisi sur un ordinateur pour être ensuite à nouveau édité sur papier" et que cette relation n'était "pas très moderne".

Villedoux, ville pilote pour LR Marketing

Marie Cueff imagine et développe avec son équipe de quatre personnes à La Rochelle "Citybay", un outil qui se décline en site internet et en application pour téléphone portable. La commune de Villedoux devient ville pilote. Le maire, François Venditozzi, est conquis : "C'est idiotproof, c'est d'une simplicité étonnante". Depuis sa tablette, il peut ajouter des informations sur la commune, de même que les employés de mairie. La prise en main est simple et immédiate.

L'application fonctionne grâce à un système de "tuiles" que l'on ajoute. Capture d'écran Citybay - LR Marketing

Sur l'application, plusieurs "tuiles" qui représentent des onglets. Les habitants peuvent donc gérer la cantine, le centre aéré, demander des extraits d'acte de naissance et réaliser les démarches administratives mais aussi accéder aux coordonnées des médecins et des entreprises installées sur la commune. Chaque entreprise gère sa propre "tuile" et indique les informations nécessaires, le tout regroupé sous cette application et site internet municipaux. Même chose pour les associations et pour les commerces.

Pour le maire de Villedoux, cet outil connecté est pratique et collaboratif car les habitants peuvent signaler à la mairie des dysfonctionnements : "Par exemple, des habitants nous ont indiqué que des poubelles avaient été renversées pendant la tempête". Cet outil connecté rentre dans le budget de la commune : "Cela nous a coûté entre 15.000 et 20.000 euros". Le prix est calculé en fonction de la taille de la commune et de ses ressources.

Une croissance et des recrutements espérés pour 2018

LR Marketing a présenté Citybay pendant le congrès des maires en novembre dernier. Depuis, elle se fait connaître et elle est en train d'installer son système numérique à Saint-Emilion en Gironde. Pour cette année 2018, Marie Cueff espère pouvoir recruter deux nouveaux salariés et doubler son chiffres d'affaires et ce pour les trois années à venir.