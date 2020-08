Chasse au sanglier en Corse : l'armurerie, rendez-vous des passionnés

Amrurier depuis plus de 30 ans à Aiacciu, André Giorgifani conseille les chasseurs et les fournit en munitions

Jadis, on en comptait une quinzaine. Ils ne sont plus que trois, sur Aiacciu, à fournir armes et munitions, et deux commerces de proximité seulement. Au Stilettu -toponyme approprié, pour le coup- l'armurerie d'André Giorgifani n'a pas désempli très longtemps, ces derniers jours. Des clients qui viennent de tout le pays ajaccien, et au-delà.

Quand on entre, une petite clochette poussée par le haut de la porte avertit de la présence de clients. Derrière son comptoir, et sa vitre en plexiglas, André présente une ribambelle de fusils à Toussaint. Ce Cortenais de passage s'intéresse aux armes d'occasions. Il ne partira bien sûr pas sans une boîte de cartouches.

"Il manque toujours quelque chose ! Une peu d'huile pour l'entretien, quelques munitions... Moi je suis plutôt chasseur de gibier à plumes, mais le temps que la saison ouvre, je vais aller au sanglier".

Jean-André, lui, habite Balogna, et même s'il n'a pas trouvé les cartouches qu'il cherchait, il sera bien de la traditionnelle battue ce samedi, "pour marquer le coup" comme il dit, avec une demi-douzaine d'amis.

"Moi je lâche mes chiens surtout, je ne me mets pas en poste. On va s'amuser un peu avec les amis, c'est plutôt histoire de se faire encore une réunion...avant le prochain confinement !" (Rires de l'armurier)

Des boîtes de munitions dans une armurerie © Radio France - Olivier Castel

André est content de retrouver les habitués, surtout après plusieurs mois de confinement, et malgré un contexte toujours pesant.

"On a eu pas mal de gens au mois de mai, au mois de juin ça s'est calmé, le mois de juillet a été aussi un peu plus calme. Ce mois-d'août, on voit des gens acheter des cartouches, et aussi beaucoup nous donnent leurs fusils en réparation, ou en révision".

Virus familial

Justement dans l'atelier, Pierre-André, le fils d'André Giorgifani est penché sur le chien d'un fusil à chien extérieur.

"J'aide un peu mon père à nettoyer, à démonter, car sans ça, il a tellement de monde qui entre, qu'il a du mal à rester dans l'atelier ! ", rigole le jeune-homme. Et comme la chasse est une passion souvent familliale, Elisabeth, la femme d'André, donne de son temps pour la partie administrative. Elle s'apprête à se rendre à la fédération de chasse avec une pile de papiers sous le bras.

"J'ai une cinquantaine de dépôts et demandes de renouvellement de permis de chasse, cette semaine. Pas mal de personnes passent par chez nous, c'est fait en deux jours, ensuite je le leur ramène. Après, certains y vont directement, ou passent par internet...Mais c'est vrai que quand ils viennent, il viennent aussi pour "voir André" ! ".

Les chevrotines resteront-elles à la maison ?

Bémol, cette année, pour les 17 000 chasseurs autorisés dans l'île, l'incertitude demeurait encore ce vendredi 14 août, concernant les chevrotines. Les Fédérations des chasseurs de Corse informent tous les chasseurs s'apprêtant à effectuer l'ouverture de la chasse du sanglier que l'arrêté de la ministre autorisant la chevrotine pour la période 2020-2023 n'a toujours pas été publié. Ce qui rend la chevrotine illégale ce week-end. Les chasseurs sont donc invités à se tenir informés en temps réel sur les sites internet fédéraux (fdc2a.corsica et fdc2b.com) de la publication effective de l'arrêté. Dans l'attente, pour la chasse du sanglier la chevrotine n'est pas autorisée et donc seul le tir à balle est permis.

Pierre-André, le fils du patron de l'armurerie, révise une arme confiée par un chasseur. © Radio France - Olivier Castel.