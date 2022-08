Une arnaque au casting à Nancy

Si vous avez récemment postulé pour une annonce de casting pour la série de télévision "infiltré.e" en septembre à Nancy, le bureau des tournages dans le Grand Est vous prévient ! Une fausse annonce circule.

"L'arnaque" reprendrait "les éléments de l’annonce figuration pour le projet "Infiltré.e", et selon le bureau "une personne se fait passer pour la responsable casting et demande d’écrire à l’adresse suivante : castinginfilitree@gmail.com. Si vous avez postulé à cette fausse annonce et lui avait écrit, stoppez tout échange avec elle, et surtout, ne prenez pas en charge les avances de dépenses ou frais d'assurance qu’elle vous demande."

"Mais si vous avez postulé à la véritable annonce, que nous avions initialement postée sur notre page Tournages Grand Est, et pour laquelle il convenait de postuler à l'adresse infiltree.figunancy@gmail.com, pas d'inquiétude" ajoute l'agence qui relaie dans la région les informations de castings.

"Aucune avance de dépense n’est demandée par les productions pour les recrutements de figuration ou rôle" rappelle le bureau qui renvoie à sa page Facebook Tournages Grand Est, "seule source fiable d'information concernant les casting ou recherche de décors en Grand Est."