Une arrière-saison touristique maussade à Arromanches-les-Bains

En ce début octobre, les professionnels du tourisme dans le Calvados commencent à faire le bilan de la saison. Après des mois de juillet et août excellents, la fin de saison est comme le temps : maussade. A Arromanches-les-bains, depuis quelques semaines, c'est très calme.

Sur l'aire de camping-car d'Arromanches-les-bains, seulement trois véhicules sont stationnés ce dimanche. Même chose pour les parkings du centre-ville : ils sont presque vides. En revanche, le mauvais temps, lui, est bien au rendez-vous. Quelques touristes, moins nombreux que d'habitude, se promènent le long de la plage.

Julien, venu du Havre pour le week-end, préfère voyager pendant l'arrière-saison. "Il y a beaucoup moins de monde, ce n'est pas compliqué pour se garer. Et puis, en ce moment avec le Covid, c'est agréable de pouvoir éviter la foule", explique-t-il. Même s'il avoue trouver le cadre un peu triste : "ça fait mal au cœur de voir les terrasses vides, les commerces et restaurants fermés."

Dans le centre-ville, de nombreux commerces ont baissé le rideau. Le parking, habituellement encore plein à cette période de l'année, ne compte que deux voitures à midi. © Radio France - Léa Dubost

Pour les professionnels du tourisme, la baisse de fréquentation se fait ressentir depuis mi-septembre. Un choc difficile à encaisser après des mois de juillet et août excellents.

C'est la catastrophe là !

Mélanie, gérante du restaurant Recto Verso, ne cache pas sa déception. "Après la belle saison de cet été, on pensait vraiment bien travailler en septembre. Mais on est très surpris, c'est la catastrophe là ! Forcément il n'y a pas d'étrangers, peu de retraités... On va rester ouvert jusqu'en novembre, pour prendre le peu qu'il y a à prendre. Mais c'est déprimant, les journées sont longues à seulement 10 couverts".

Un sentiment partagé par de nombreux autres restaurateurs. Mathieu, responsable de l'hôtel-restaurant Le Normandie, commence même à réfléchir au chômage partiel pour les salariés, et à une fermeture le soir.

L'aire de camping-car qui surplombe la plage d'Arromanches-les-bains est presque vide ce dimanche. © Radio France - Léa Dubost

Aucune réservation pour les vacances de la Toussaint

A l'hôtel La Marine, le taux d'occupation est en chute libre depuis quelques jours. Océane, la réceptionniste, avoue ne jamais avoir vu ça.

"Le taux d'occupation de septembre a été de 40 %, alors qu'il était de 100 % l'année dernière. Là, en octobre, on a deux/trois chambres par jour, et encore aucune réservation pour les vacances de la Toussaint. C'est une petite claque", explique-t-elle.

La réceptionniste et ses collègues surveillent de près chaque annonce du gouvernement. "En plus de la météo, on est maintenant tributaires des mesures anti-Covid mises en place par le gouvernement", souffle Océane, qui garde le sourire malgré tout.

Dans le Calvados, les professionnels du tourisme espèrent tous qu'il n'y aura pas de restrictions de déplacement pour les vacances de la Toussaint.