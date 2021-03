Une assemblée générale vote l'occupation de la maison de la culture MC2 de Grenoble

Une assemblée générale composée d'acteurs de la culture, des syndicalistes et de militants a décidé ce mardi à Grenoble d'occuper la maison de la culture. Une occupation de la MC2 qui doit se faire "dans le respect du lieu et des règles sanitaires".

"Nous allons maintenant entrer dans la MC2 et nous organiser pour la suite". C'est vers 13h20 ce mardi que Michel Szempruch, de la CGT spectacle, un des initiateurs du rassemblement, a donné le coup d'envoi de l'occupation "comme à l'Odéon" de la maison de la culture grenobloise. Le théâtre parisien est occupé depuis le 4 mars et son exemple fait tâche d'huile désormais à Nantes, Montpellier, Lyon, Toulouse, Pau... Une cinquantaine de villes ont désormais une salle de théâtre occupée au nom de la défense du monde de la culture et des spectacles. Une liste à laquelle Grenoble s'ajoute donc ce mardi.

Les 300 personnes environ présentes à l'assemblée générale depuis 12h30 sur le parvis de la MC2 sont entrées, sans résistance, dans la grand hall de la salle de spectacle. Une intrusion sans violence, négociée semble t-il avec la direction du lieu, pour une occupation voulue comme "responsable" de ce "lieu public et bien commun" qu'est la MC2, "dans le respect de ses personnels" et "des règles sanitaires".

Des ateliers pour organiser l'occupation devaient ensuite se tenir dans le hall de la MC2, pendant qu'une délégation rencontrait la direction © Radio France - Laurent Gallien

Amplifier et organiser la lutte

De fait ce respect attendra un peu compte tenu du monde présent dans le hall de la MC2, lieu officiellement fermé au public, mais les troupes ont ensuite été réparties en "ateliers" chargés de décider de l'organisation d'une occupation que certains veulent "au moins jusqu'au prochain Cnps", Conseil national des professions du spectacle, et que d'autres voient aussi comme une nouvelle occasion de "convergence des luttes". Il a ainsi été question lors de cette assemblée générale du droit au logement ou encore de la lutte contre l'islamophobie. En terme culturel les revendications sont assez claires et sont les mêmes depuis plusieurs mois maintenant : la réouverture rapide des salles de spectacles dans le respect des gestes barrières, le droit de tenir des spectacles "dans l'espace public", la prolongation de l'année blanche qui maintien les droits à l'allocation chômage des intermittents ou encore le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage, qui concerne cette fois-ci le régime général.