Une assistante vétérinaire de Rouen en finale d'un concours national

Une visite chez le vétérinaire, cela se prépare et c'est tout l'objet du "medical training" pour les animaux dont Elise Friboulet-Perrier, assistante vétérinaire dans les cliniques Seine Vet' de Rouen et Boos, s'est fait une spécialité.

Depuis le début de l'année, elle a lancé un blog de conseils pour apprendre aux propriétaires d'animaux à préparer ces visites. "Le principe du médical training c'est d'entraîner son animal à la maison sur des gestes auxquels il pourrait être confronter en clinique ou lorsqu'il est malade : nettoyer les oreilles, prendre un comprimé ou appliquer un pommade" explique-t-elle. Autant de gestes qui peuvent être source de stress chez un animal qui n'a pas l'habitude.

L'idée de cette "éducation au soins" est de familiariser l'animal à ces gestes par des exercices quotidiens. "Ce sont quelques minutes par jour tous les jours" insiste Elise Firgoulet-Perrier où l'on habitue l'animal à ces gestes et on le récompense à chaque fois. "Cela permet de créer une atmosphère ludique et cela renforce la complicité de l'animal avec son propriétaire" souligne la professionnelle.

Des techniques utilisées par les soigneurs des parcs zoologiques

Ces techniques sont adaptées à tous les animaux, elles sont d'ailleurs utilisées par les soigneurs des parcs zoologiques qui s'occupent d'animaux très différents. Et cela permet des consultations et des soins plus sereins pour les animaux, leurs propriétaires mais aussi les vétérinaires.

Face à un animal qui a été entraîné, "on n'est pas dans l'appréhension de savoir comment cela va se passer" assure Marilou Delaplace, vétérinaire et responsable de la clinique Seine Vet' à Rouen. Par exemple, "des animaux que l'on pouvait à peine toucher ou d'autres à qui il fallait administrer un sédatif, on voit qu'il y a des progrès et on arrive petit à petit à avoir des soins qui se passent de manière apaisée" se réjouit la vétérinaire.

Finaliste du concours Vet Nurse day

Le blog d'Elise Frigoulet-Perrier qui détaille ces conseils pour l'éducation aux soins des animaux a été sélectionné par le jury du Trophée Vet Nurse day, un concours national qui récompense les initiatives des assistants vétérinaires. Sur les 38 projets proposées, cinq sont en finale de ce concours dont celui d'Elise Frigoulet-Perrier.

Le lauréat du concours est choisi par le public et par un jury. Les votes sont ouverts à tous, en ligne sur le site du concours jusqu'au 7 octobre.

Les résultats seront dévoilés le 14 octobre prochain lors d'une cérémonie à Lyon.