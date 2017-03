Une association aide les demandeurs d'asile à s'intégrer à Avignon

Une quinzaine de jeunes réfugiés ont participé à l'atelier d'intégration de l'association Latitudes. Objectif, mieux vivre ensemble.

L'association Latitudes organisait jeudi à Avignon un atelier pour aider les réfugiés et les demandeurs d'asile à s'intégrer.

Quinze jeunes ont participé à l'atelier sur la sécurité, la confiance, la liberté d'expression... Le but : engager la discussion, même s'il y a la barrière de la langue, explique Giulia, coodinatrice de l’association : "On essaie de donner des clefs de compréhension de la culture française."

"J'ai besoin de bien parler français" - Adel est Egyptien

C'est l'occasion aussi, pour ces jeunes demandeurs d'asile qui souvent ne parlent pas la même langue d'échanger ensemble et de s'exercer au français, pour Adel, Egyptien, c'est impératif : "J'ai besoin de bien parler français pour parler avec tout le monde... et comprendre les papiers !"

Comprendre ses droits aussi, et ses devoirs, ce sera justement l'objet du prochain atelier de l'association Latitudes.

Quelles valeurs pour symboliser la France ? © Radio France - Charlotte Lalanne

Pour Charlotte, bénévole, ce n'est pas un don de temps sans retour : "Plus ils côtoieront les personnes françaises, plus cette barrière sera minime. Plus on les côtoiera aussi, plus on va rétrécir la barrière. Il faut comprendre d'où ils viennent, leur histoire, leur culture et comprendre mon histoire, ma culture, mélanger le tout pour vivre ensemble malgré les grosses différences culturelles... et d'histoires personnelles. Ils ont quand même une sacrée histoire."

Les réfugiés ont pu s'exprimer © Radio France - Charlotte Lalanne