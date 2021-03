Une association berrichonne lance un concours photo de légumes moches

Non, ce n'est pas parce que cette carotte est moche qu'elle n'est pas excellente ! Ce panais est tordu, certes, mais il est sans doute savoureux. Et que dire de cette pomme bossue ? Bref, l'association Bio Berry veut nous réconcilier avec les légumes biscornus via un concours photo.

On a tous rencontré un jour, au fond du bac à légumes du supermarché, une courgette tordue, un navet bossu, une patate en forme de coeur ou une pomme avec un drôle d'air. Et discrètement, on l'a reposé pour en choisir une plus conforme à l'idée que l'on se fait de ce que devrait être une courgette, un navet, une patate ou une pomme. Sus au délit de faciès ! L'association Bio Berry lance un concours photo pour réhabiliter ces légumes amochés.

"C'est rentré dans les consciences que la carotte doit avoir telle forme et que si elle n'a pas cette forme, elle est bizarre et on n'en veut pas" déplore Sarah Dutour, organisatrice du concours.

Pour changer les mentalités et lutter ainsi contre le gaspillage alimentaire, l'association vous invite, au contraire, à rechercher les légumes les plus bizarres possibles, et à les photographier dans une mise en scène originale. Vous pouvez envoyer vos photos à stagiaire.bioberry@gmail.com jusqu'au 15 mars. Un vote sera ensuite organisé par l'association. Les photos les plus sympas seront récompensées.

Une façon aussi de faire passer un message à la grande distribution : "le problème, c'est qu'elle applique le critère de calibrage sur les fruits et légumes. Donc une grosse partie des fruits et légumes qui n'ont pas la bonne forme sont éliminées par les producteurs eux-mêmes". Une pratique qui appauvrit la diversité tant des formes que des variétés en rayon.

Les prix du concours photo seront remis le 24 mars.