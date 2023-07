Une association cherche des familles d'accueil pour accueillir des enfants en vacances dans l'Indre et le Cher

Les enfants accueillis partagent la vie quotidienne de la famille et l'accompagne dans ses sorties

Chaque année, des milliers d'enfants sont privés de vacances. C'est encore plus difficile pour les enfants qui grandissent dans des structures collectives, en foyer par exemple. Pour leur permettre de changer d'air l'été, l'association Louis Conlombant cherche des familles d'accueil capables de recevoir des jeunes, de 3 à 16 ans. "L'idée ce n'est pas d'organiser des colos ! On veut un dépaysement avec la proposition d'activités quotidiennes. Faire un gâteau ensemble, des jeux de société, un bricolage, une promenade, une visite..." liste Cédric Douet-Hafrat, vice président de l'association.

Déjà 250 familles accueillent ainsi des enfants, réparties sur plus de 50 départements. Mais pour cet été, elle manque de volontaires, notamment en Berry. Une centaine d'enfants n'ont pas encore de famille d'accueil. "Que l'on soit une famille monoparentale, recomposée, homoparentale, avec un enfant ou beaucoup plus... Tous les profils nous intéressent". Les familles peuvent choisir la tranche d'âge de l'enfant -ou des enfants- accueilli(s) et peuvent renseigner ses disponibilités.

Il y a toutefois quelques consignes à respecter : les enfants sont dans des chambres non mixtes, une personne au moins doit être totalement disponible pour les prendre en charge et tous les membres du foyer doivent adhérer au projet. Enfin, aucun adulte dans la maison doit avoir un casier judiciaire.

"Il y a de très belles histoires. Des liens se créent avec des enfants qui reviennent chaque année par exemple, même après leur majorité. Cela les aide à construire de vrais repères".

Les familles sont bien sûr accompagnées tout au long du séjour et sont défrayés à hauteur de 23 € par jour et par enfant reçu.