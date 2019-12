Une association d'aide aux personnes âgées offre des cadeaux pour rompre l'isolement à Noël

Ils sont nombreux à ne pas avoir pu passer le réveillon de Noël avec leurs proches. Mais ils ne sont pas resté seuls pour autant. L'association d'accueil et d'aide aux personnes âgées, l'ACLAP, a offert à leurs bénéficiaires isolés un repas de Noël et des petits cadeaux.

Avignon, France

Trente huit bénéficiaires habitant le Grand Avignon ont reçu la visite des bénévoles de l'ACLAP, l'association d'accueil et d'aide aux personnes âgées et isolées. Leur président Joël Masson a joué le jeu à fond en frappant à leurs portes en costume de Père Noël ! Dans sa hotte : des chocolats, des cosmétiques, des bougies parfumées et des roses saupoudrées de paillettes. Renée, l'une des bénéficiaires visitées, a aussi pu se régaler avec un délicieux repas de Noël : foie gras, ballottine de volaille et bûche de Noël.

Des sourires pour rompre l'isolement

"On ne meurt pas de la faim, on meurt de solitude" clame Renée âgée de 90 ans qui ne s’apitoie pas sur son sort pour autant. Elle préfère blaguer et rire avec Joël.Grâce à l'ACLAP, elle a pu avoir un peu de compagnie ce 24 décembre au soir. En dehors des périodes de fêtes, les bénévoles de l'ACLAP passent généralement une fois par semaine chez les personnes suivies. Une seule priorité : rompre l'isolement. Renée en est très reconnaissante. "C'est énorme ce que vous faites..... vous avez changé ma vie."