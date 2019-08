Une association de Besançon dénonce les conditions d'accueil des migrants mineurs

Besançon, France

Les membres de l'association SolMiRé d'aide aux migrants et réfugiés interpellent les services de l'état et les collectivités en raison de leur incapacité à prendre en charge les mineurs isolés. Les mineurs isolés ce sont ces migrants qui ne sont pas majeurs. Alors que les majeurs sont orientés dans des circuits de demandeurs d'asile, en théorie les mineurs doivent être pris en charge par une structure dédiée : l'Aide Sociale à l'Enfance (de la compétence des départements).

70% des mineurs sont déclarés comme ayant 18 ans ou plus

On se souvient de la mise en place du test osseux, une méthode qualifiée d'infaillible pour déterminer l'âge d'un jeune migrant. Le problème c'est que pour éviter d'avoir à gérer, et donc y consacrer un budget grandissant d'année en année, les mineurs sont très souvent classés comme ayant 18 ans ou plus. De cette façon ils se retrouvent dans le circuit dit normal. Selon l'association SolMiRé qui s'appuie sur des chiffres du Conseil Départemental du Doubs, 70% des jeunes migrants qui sollicitent une prise en charge comme mineurs isolés se retrouvent qualifiés de majeurs et voient ainsi leur demande rejetée.

Un jeune migrant à la gare Viotte deBesançon. Il vient chercher du WiFi gratuit © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

Une fois considérés comme majeurs, ces jeunes se retrouvent SDF, livrés à eux même en ville. L'association en a compté une vingtaine cet été à Besançon.

Les associations se substituent aux services de l'état et collectivités

Une fois à la rue, ces jeunes sont orientés vers des associations comme Sol Mi Ré. Ce sont ces associations qui s'occupent d'eux, leur trouvent une famille d'accueil, et se chargent des démarches administratives. Le cas du jeune Zachée est une triste illustration de la défaillance de l'état. Déclaré comme majeur par l'Aide Sociale à l'Enfance lors de son arrivée en mars 2019 à Besançon, Zachée Otto Koumata s'est retrouvé SDF dans les rues de Besançon avant d'être immédiatement pris en charge par l'association. Sol Mi Ré lui a trouvé deux premières familles d'accueil pour les deux premières semaines, puis il a été accueilli dans une famille durant trois mois. Pendant cette période l'association a fait toutes les démarches, notamment au près de l'ambassade du Cameroun en France pour attester de sa date de naissance. Ce n'est que le 3 juillet que le juge des enfants à (enfin) reconnu que Zachée était mineur et qu'il n'avait que 14 ans. Une reconnaissance quelques jours avant sa mort par noyade sur une zone de loisirs où la baignade était surveillée. Une information judiciaire a été ouverte pour non assistance à personne en danger et homicide involontaire.

La gare Viotte de Besançon, un des points de convergence des jeunes migrants à Besançon © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

La rue n'est pas un abri pour les mineurs étrangers

L'association Sol Mi Ré alerte sur l'enfance en danger. L'association qui estime que la rue n'est pas un abri pour les mineurs étrangers interpelle l'état et les collectivités. La mort du jeune Zachée est l'illustration de l'incapacité de la France à gérer cette situation. Dans un communiqué les membres du collectif précisent que "les associations ne peuvent pas, et ne doivent pas se substituer aux collectivités locales dont c'est la responsabilité d'assurer un accueil inconditionnel aux enfants et adolescents qui les sollicitent". Sol MI Ré qui parle de "scandale humanitaire, sanitaire... ce fiasco humanitaire qu'est le maintient à la rue de jeunes qui comme Zachée, ont traversé les pires périls, survécu aux pires sévices, et cherchent, pour se reconstruire une terre d'accueil".

Le cercueil du jeune Zachée a été rapatrié aujourd'hui vers sa terre natale, le Cameroun.

"La France se place en donneur de leçon en dénigrant la façon dont l'Italie, l'Espagne ou la Grèce traitent les migrants" mais pour Noëlle Ledeur, la trésorière de SolMiRé "il y a une grande carence, les moyens ne sont pas du tout à la hauteur des besoins".

Nous n'avons pas réussi à joindre le Conseil Départemental du Doubs sur ce sujet.