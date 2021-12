Une association de Côte-d'Or collecte 600 kilos de croquettes pour le Noël des SPA

Il fait un froid glacial sur le petit parking devant l'école de Combertault (Côte-d'Or), pas très loin de Beaune mais sous son masque Antoine Franchois, le président de l'Association Caritative en Faveur des Animaux garde le sourire. "C'est la 3° année que nous montons cette opération" explique-t-il. "On demande aux gens de nous apporter des croquettes, de la litière, des couvertures ou des jouets pour animaux. La première année on avait collecté 110 kilos de dons, l'an dernier on a eu 300 , et cette année on va doubler ce chiffre."

Pascale descend justement de sa voiture avec un plaid tout neuf encore sous emballage. "C'est un tapis pour chien, double face" précise-t-elle. "Je le destinais à mon lapin nain, mais nous l'avons perdu au mois d'octobre dernier, alors on n'hésite pas à distribuer ce matériel en espérant qu'il fasse des animaux heureux."

Sophie arrive elle avec un gros sac de croquettes pour chiens "C'est bien de voir des gens de la commune qui se bougent. Et c'est une belle idée, on a tous eu dans nos vies des chiens, des chats, des oiseaux.. des animaux qui nous font tellement de bien, alors je pense que c'est important de penser aussi à eux."

Une donatrice de ce Noël des animaux © Radio France - Olivier Estran

60 chiens et 40 chats à nourrir

Au fur et à mesure de la journée les dons s'accumulent. "Tout ce qui est ici ira à la SPA de Chagny" assure Antoine Franchois. "La dernière fois que j'y suis passé, ils avaient une soixantaine de chiens à adopter et une quarantaine de chats ! L'autre point de collecte qui est à Labergement-les-Seurre alimentera la SPA de Dole, dans le Jura."

Ce dimanche 19 décembre, l'Association Caritative en Faveur des Animaux remporte son pari: en 6 heures de présence, elle récolte environ 600 kilos d'aliments pour animaux.

"Je mets en garde les gens qui seraient tentés de mettre un chiot ou un chaton comme cadeau sous le sapin de Noël : c'est un acte qui nous engage pour 15 à 20 ans de notre vie" rappelle Antoine Franchois. "Bien trop souvent on retrouve ces "cadeaux" à la belle saison dans les refuges" déplore-t-il.

La petite association de Combertault n'organise pas d'autres collectes dans l'année, alors si vous avez loupé celle-là, les bénévoles vous conseillent d'apporter directement nourriture ou litière à la SPA de votre choix.