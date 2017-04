Une association de Limoges alerte les candidats à la présidentielle sur les quartiers sensibles

L'association Mosaïc Limousin, qui travaille avec les pouvoirs publics et défend la citoyenneté et la laïcité, s'inquiète de la situation dans les quartiers sensibles. Elle vient d'interpeller les candidats à la présidentielle. Fatiha Zémani, sa présidente, était notre invité ce lundi matin.

C'est une lettre adressée aux 11 candidats à la présidentielle. Dans ce texte, l'association Mosaïc Limousin, qui oeuvre, en lien avec les pouvoirs publics, pour la fraternité et la citoyenneté, y écrit que "les difficultés qui touchent de nombreux quartiers de nos villes semblent s'aggraver avec le temps". Quelles difficultés ? Fatiha Zémani, la présidente de Mosaïc, était l'invitée de France Bleu Limousin, pour les détailler, ce lundi à 8h20.

Pourquoi considérez-vous que la situation s'est aggravée ?

On le constate et on en parle tous les jours. Je suis revenue en Limousin il y a 8 ans, après 37 ans dans les quartiers, et là, c'est Paris il y a 15 ans : en fait, il y a une misère sociale et culturelle, un problème d'éducation. Nous, on rencontre beaucoup les enseignants depuis 5 ans, et on voit un délitement. Même dans les crèches, il y a de la violence ! Parce qu'il y a de la violence dans les familles, ou des situations difficiles, du chômage... Il y a des problèmes de malnutrition, d'hygiène, de petite violence, dès la crèche, et en maternelle, ça devient une catastrophe.Et en fait, il n'y a plus de mixité dans certains quartiers. Et puis le niveau scolaire baisse énormément.

Vous parlez de solutions innovantes, quelles sont-elles ?

Et bien l'exemple, et il y a une association qui le fait sur Limoges, c'est de créer des cellules d'aides aux devoirs qui travaillent avec les familles. On va chez les gens, on prend le goûter, donc il y a la valorisation de la famille, et les devoirs se font dans la famille. A tour de rôle. Comme ça, on reconnaît les parents, l'enfant est valorisé et il y a ce rapport avec les enseignants, parce que eux nous disent qu'ils ne voient pas les parents dans les établissements.

Parce qu'il y a ce fossé entre les enseignants et les familles ?

Oui, et au collège Donzelot par exemple, il y a un café des parents qui a été créé, c'est très bien, mais ce sont toujours les mêmes qui viennent. Et les enseignants sont en demande.Il y a aussi la fracture numérique, puisque maintenant, on donne les devoirs ou les informations via internet. Et il y a des parents qui ne savent pas se servir d'un ordinateur !

Ce qui les empêche de suivre la scolarité de leurs enfants...

Oui, et il y a le problème de la langue française en plus. Les parents qui ne la maîtrisent pas s'autocensurent quelque part, car ils n'osent pas aller voir les enseignants. Il y a des structures pour leur apprendre le français, mais elles manquent de moyens. On a vu des femmes qui n'ont droit qu'à deux fois deux heures de cours par semaine, or elles souhaitent un apprentissage beaucoup plus rapide.

Avez-vous reçu des réponses à cette lettre ?

Oui, de messieurs Dupont-Aignan et Fillon. Mais la campagne n'est pas terminée...