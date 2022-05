PSG : une association de lutte contre l'homophobie interpelle Idrissa Gueye

Sur son compte twitter, l'association Rouge Direct a posté ce lundi matin un message en direction d'un joueur du PSG "L'homophobie n'est pas une opinion mais un délit. La LFP (Ligue de football professionnel) et le PSG doivent demander à Gana Gueye de s'expliquer et très vite. Et le sanctionner le cas échéant".

Ce texte fait suite aux informations que France Bleu Paris s'est fait confirmer. Samedi Idrissa Gana Gueye a refusé de joueur contre Montpellier afin de ne pas avoir à porter le maillot floqué de l'arc-en-ciel des fiertés LGBT, arboré par les 20 équipes de Ligue 1 pour la 37e journée. Cette action s'inscrivait dans la cadre de la journée mondiale contre l'homophobie.

Que s'est-il passé ?

Idrissa Gana Gueye est âgé de 32 ans. International sénégalais, il a donc refusé samedi de jouer le match de son club face à Montpellier. Il a prétexté, auprès de son entraîneur, ressentir un état de fatigue important, dû à l'organisation d'un gala de charité pendant la semaine. Sauf qu'après le match, l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, interrogé sur cette absence par la presse, a évoqué "une raison personnelle" du joueur sans en dire plus. L'entraîneur a en fait très mal pris la véritable raison pour laquelle le joueur sénégalais a déclaré forfait, a appris France Bleu Paris, toujours auprès de l'entourage du club parisien. Surtout que c'est la deuxième fois que Gana Gueye agit de la sorte.

L'an dernier à la même occasion, Gana Gueye avait prétexté une gastro-entérite, pour ne pas porter le maillot arc-en-ciel. Enfin, l'entourage du PSG assure à France Bleu Paris que le club n'a pour l'instant pas l'intention de sanctionner le joueur, qui participe actuellement à une tournée promotionnelle au Qatar avec son club.