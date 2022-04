L'association PAZ dénonce la capture de pigeons dans des cages dans l'entreprise Houra.fr de Marignane

Des pigeons sont capturés dans des cages au dessus de la chambre froide dans l'entrepôt d'une entreprise à Marignane. L'association de défense des animaux Paris Animaux Zoopolis (PAZ) pointe du doigt Houra.fr, une société de livraison de courses à domicile. Elle dénonce la pratique d'attirer les oiseaux dans des cages avec des graines puis qu'ils y soient ensuite enfermés. Certains pourraient y mourir de faim selon les défenseurs des animaux.

"Les pigeons agonisent (...) c'est cruel"-Amandine Sanvisens co-fondatrice de l'association PAZ

Amandine Sanvisens co-fondatrice de l'association PAZ s'insurge : "il y a cinq, dix, quinze pigeons qui agonisent et meurent régulièrement. C'est cruel. C'est céder à la facilité de tuer les animaux qui nous dérangent. Aujourd'hui la cause animale est considérée comme une cause importante pour 89 % des Français. L'entreprise Houra.fr qui vend des produits au grand public doit se poser la question de l'impact que ce genre de méthode pourrait avoir sur ses clients.'"

Pour l'association de défense des animaux, la méthode est cruelle. Elle assure que : "les pigeons meurent de faim et de soif. C'est une mort lente et douloureuse." Pour limiter le nombre d'oiseaux PAZ suggère de : "limiter la reproduction des pigeons avec des pigeonniers contraceptifs. Il suffirait de secouer les œufs lorsque les oiseaux pondent. C'est une méthode bienveillante qui permet la cohabitation pacifique avec l'animal."

L'entreprise Houra.fr affirme que les animaux sont capturés vivants

De son côté, l'entreprise Houra.fr l'assure : les animaux ne meurent pas. Ils sont bien capturés dans l'entrepôt mais ils sont nourris et récupérés vivants deux fois par semaine par Axiobir, une société extérieure spécialisée dans le contrôle et la lutte des nuisibles en entreprise. "Effectivement on les capture bien depuis peu. Mais on ne les laisse pas mourir ! On les nourrit et on remet de l'eau régulièrement. Ils sont récupérés vivants deux fois par semaine par la société avec laquelle on travaille" assure la directrice de communication d'Houra.fr, Nadège Stroesler.

L'entreprise Houra.fr dit connaître ce problème de volatiles depuis deux ans et que bien d'autres solutions ont été envisagées auparavant. Sans que rien ne fonctionne. Les oiseaux entrent dans l'entrepôt, ce qui pose des soucis pour les salariés et pour l'hygiène alimentaire des produits livrés chez les clients. "On a essayé de boucher les entrées pour ne pas qu'ils entrent. Mais ça n'a pas suffit. Surtout qu'ils ne sont pas apeurés par les humains, par les équipes. Ça devient un problème pour la sécurité alimentaire de nos clients parce qu'on se retrouve avec des fientes un peu partout. Nos employés se les prennent sur la tête et glissent dessus" explique la directrice de communication, Nadège Stroesler.

Cette pratique de capture des pigeons n'est pas considérée comme illégale donc aucun recours juridique n'est possible aujourd'hui pour l'association de défense des animaux.