Sexisme dans le sport : une association dijonnaise organise un congrès

Ce mercredi 16 septembre 2020 à Dijon, avait lieu le congrès "sexisme dans le sport", organisé par l'association Jumps qui milite pour l'intégration dans le sport. Pourquoi un congrès à ce sujet ? Parce qu'encore aujourd'hui les sportives sont moins reconnues que les sportifs. Il y a le harcèlement, les réflexions, les écarts de rémunérations, ou encore les difficultés pour trouver des sponsors.

Les sportives, moins reconnues que les sportifs

Marine Sansinena, Dijonnaise, a été médaillée de bronze lors des championnats du monde de canoë-marathon en 2018. "C'est un très beau sport de glisse, proche de la nature," explique-t-elle, passionnée. Elle n'a jamais vécu de harcèlement, mais le sexisme ambiant, si. Sur le moment, plus jeune, elle l'a pris avec le sourire. Avec le recul, elle ne trouve pas ça normal : "c'était des allusions pendant l'échauffement lorsque l'on devait faire des mouvements du bassin, une gêne, j'étais la seule fille. Une année avec une fille, on s'est retrouvé sans survêtement au cas où l'on se retrouvait sur le podium. Notre chef d'équipe nous a répondues, 'on vous fera des strings aux couleurs de la France'."

Elle a du faire face aux préjugés sur le physique d'une femme. Selon les médecins, elles ne pouvaient pas encaisser l'entraînement comme un homme : "certains parlaient de risques pour une grossesse. Aujourd'hui, je m'entraîne quotidiennement, et je n'ai pas de problème de santé, pas plus que dans un autre sport, ou qu'une personne non sportive." Il y a eu aussi le combat pour faire reconnaître sa discipline comme sport féminin, c'est le cas depuis onze ans. Sur le plan international, une épreuve doit avoir lieu lors des prochain Jeux Olympiques, ce serait une première.

Et le combat se poursuit : la reconnaissance et les finances ne sont pas les mêmes que pour les hommes. C'est ce qui révolte Carine Montrésor, présidente de l’association Jumps. Par exemple, Marine Sansinena a du faire une cagnotte Leetchi pour financer son kanoé : "alors qu'elle est troisième aux Championnats du Monde! Un homme qui fait un sport n'aura pas ce problème. Elle travaille au Creps à mi-temps, et s'entraîne le soir. C'est ça une femme : le double, voir le triple parcours pour la réussite. C'est continuer de travailler à côté de son activité sportive. Ce n'est pas égalitaire, c'est pourquoi j'ai créé Jumps."

Une avancée ?

Stéphanie Fiossonangaye, ancienne handballeuse et vice-championne du monde avec les Bleues, est la marraine de l'association. Selon elle, il y a une petite avancée dans le sport : "on ose dire les choses, la voix des femmes se libère. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, des personnes qui se permettent certaines remarques, certains gestes à des femmes vont y réfléchir à deux fois car on en parle le plus. Il va y avoir un peu plus de retenu de la part des agresseurs, en tous cas dans les sports d'équipe. J'ai un peu plus de craintes pour les sports individuels, où une jeune-femme prête à se dépasser peut se retrouver avec un entraîneur abusif. Ce genre de choses peuvent encore arriver."

"Agir tous les jours au bord du terrain contre les propos sexistes"

Didier Foulont est le président du club de rugby féminin Dijon – Bourgogne Les Gazelles. Il perçoit le sexisme tous les jours aux bords du terrain : "des supporters, des anciens rugbymans misogynes qui n'admettent pas que le rugby puisse être joué par des filles. Ils remettent en cause leur féminité, leurs capacités". Selon le président, il faut combattre le sexisme, comme le racisme ou l'homophobie dans les stades : "il faut être à l'écoute, ne pas rester statique et se battre contre. Agir tous les jours aux bords du terrain contre les propos sexistes."