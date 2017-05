Une association lance un "réseau d'hébergement citoyen" des réfugiés

Des migrants hébergés chez l'habitant : l'association Utopia 56 lance ce mercredi un "réseau d'héberegment citoyen" pour les réfugiés à la rue. Elle propose de mettre en relation des hébergeurs et des exilés sans toit. Elle espère mettre à l'abri 20 personnes chaque mois.

L'association Utopia 56, qui vient en aide de façon régulière aux migrants, à Calais notamment mais aussi porte de La Chapelle à Paris, lance ce mercredi un "réseau d'hébergement citoyen". Elle propose ainsi de mettre en relation des hébergeurs volontaires et des migrants qui dorment à la rue, faute de place d'hébergement. Selon elle, environ 800 personnes dorment actuellement dehors dans le 18e arrondissement de Paris, près du centre de premier accueil des migrants de la ville, souvent saturé.

20 personnes hébergées chaque mois

L'association Utopia 56 espère placer "au moins dix mineurs et dix majeurs par mois" dans des familles, "soit des mineurs, soit des réfugiés en processus de demande d'asile" explique Justine, membre de l'association. "L'Etat n'accueille pas correctement (...) nous proposons aux Français d'ouvrir leur maison et de donner un peu d'amitié", explique l'association dans un communiqué, promettant d'offrir "un cadre" aux bénévoles.

"Rassurer les hébergeurs"

Une convention sera signée entre le migrant, l'association et l'hébergeur. Il s'agit, selon Justine de "rassurer les hébergeurs pour qu'il ait toujours un lien un contact avec l’association s'il a des questions administratives ou dans les démarches de la vie quotidienne".Utopia 56 organisera aussi des entretiens pour "réfléchir avec le citoyen hébergeur sur le projet d'accueil". Un questionnaire permettra de savoir s'ils "veulent héberger plutôt des mineurs, plutôt des femmes" et de "savoir qui ils sont" explique la jeune femme.

Pour l'instant, une quarantaine de personnes hébergent déjà des réfugiés ou des mineurs étrangers isolés via l’association, mais dans un cadre informel : "des étudiants, des jeunes des retraités, des personnes de tous milieux, tous profils". "Une famille est venue me rencontrer et elle a mobilisés tous ses amis pour constituer trois familles d'accueil" raconte ainsi Boubakar, 20 ans, arrivée de Guinée Conakry il y a deux mois et hébergé depuis trois semaines par ces habitants d'Île-de-France.

"C'est comme si tu quittes l'enfer pour gagner le paradis" Boubakar, demandeur d'asile guinéen

"J'appelle tous les particuliers à en faire autant et à partager cette fraternité" ajoute le jeune homme, qui a du dormir un mois à la rue à son arrivée à Paris, fin février.

Boubakar est hébergé pendant trois semaines par trois familles bénévoles rencontrées grâce à l'association Utopia 56 Copier

Risque juridique

"Dans la majorité des cas, les hébergeurs Utopia 56 ne prendront aucun risque" assure l'association, car, selon elle, l'exilé "sera en situation légale", ayant déposé une demande d'asile. Mais "sur certaines situations", les hébergeurs "assumeront en toute connaissance de cause de risquer le délit de solidarité".