Une association mosellane collecte des cartables et des vêtements neufs pour les enfants maltraités ou orphelins

L'association Une main pour un espoir, présidée par Sandrine Lacroix, tente de venir en aide aux enfants suivis par l'Aide sociale à l'enfance. Cette année, ils souhaitent offrir à une cinquantaine de petits Mosellans, pour leur premier jour d'école, un cartable et des habits neufs.

Moselle, France

A la rentrée, vos enfants vont peut-être avoir un nouveau cartable, ou alors de jolis habits que vous aurez choisi spécialement pour eux. Eux n'ont pas cette chance ! L'association "Une main pour un espoir" tente de venir en aide aux enfants orphelins ou maltraités suivis par l'Aide sociale à l'enfance. Et cette année, les bénévoles lancent l'opération "rentrée solidaire" : l'idée, c'est de gâter une cinquantaine de petits Mosellans de 3 à 12 ans, en leur offrant, pour leur premier jour d'école, un cartable et des habits neufs, en tout cas en partie.

Des affaires neuves et personnalisées

Pour Sandrine Lacroix, la présidente de l'association, le fait que ces affaires soient neuves a son importance : "Le jour de la rentrée scolaire, qui est quand même stressant, angoissant, ces enfants-là n'ont pas la chance d'avoir des parents qui les accompagnent et qui les gâtent. Eux, leurs affaires, c'est souvent de la récup'. L'idée du projet, c'est qu'ils se disent, cet objet est à moi, ça n'a jamais été porté, et on a pensé à moi en tant qu'individu". Pour cela, les bénévoles s'organisent avec les foyers pour avoir quelques infos sur les goûts des enfants, leurs groupes ou dessins animés préférés, pour pouvoir personnaliser au maximum les dons.

Sandrine Lacroix l'affirme : ces enfants de l'ASE sont parfois un peu "oubliés" de la solidarité, alors qu'ils ont des vies extrêmement dures. "Mais ce sont les adultes de demain, et ils doivent pouvoir avoir l'occasion de voir que le monde n'est pas fait que de violence, de maltraitance, mais aussi, parfois, de solidarité."

Pour aider l'association, rendez-vous sur la page Facebook "Une main pour un espoir". Vous pouvez faire des dons d'affaires ou participer à la cagnotte.