Une association nîmoise recherche des bénévoles pour câliner des chatons

Avis aux amoureux des chats ! L'association Toutous et Minous à Nîmes recherche des volontaires pour caresser et jouer avec des chatons de deux mois encore un peu farouches. L’objectif de cette mission est d’habituer les félins à la présence humaine, afin qu'ils puissent trouver une famille rapidement. "Sinon on ne pourra jamais les placer et le but, c'est qu'ils ne restent pas des mois chez nous" explique Gloria, la gérante du refuge.

Cynthia et Carole ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux pour passer quelques heures de tendresse avec les petits "À chaque fois que je viens ici, je dis que je vais faire ma ronronthérapie, ce n'est que du bonheur pour moi" explique Cynthia avec un chaton dans les bras. Un moment aussi idéal pour lutter contre le stress. De nombreuses études prouvent que le chat par ses ronronnements, a des effets bénéfiques sur notre santé, surtout mentale. Mais Gloria met en garde "Ce ne sont pas des jouets, il faut que le chaton soit en confiance et certains sont encore sauvages".

Les bénévoles calinent les chats pour les sociabiliser © Radio France - Adèle Chiron

300 animaux par an

Très préoccupée par la cause animale, Gloria a créé son association il y a quatorze ans. Depuis, elle accueille des chats, mais aussi des chiens, des lapins maltraités ou trouvés dans la rue : "Je prends même les cas les plus désespérés, ceux qui ne pourront jamais être adoptés". Beaucoup vivent en liberté dans son jardin et dans le quartier.

L'été, les abandons sont toujours plus nombreux. La retraitée, a plus de 300 animaux, dont 182 chatons par an qui passe dans son refuge. Gloria a donc besoin de bras pour chapeauter tout ce petit monde, car elle ne reçoit aucune subvention. Pour venir rencontrer les félins, il faut prendre rendez-vous par téléphone auprès de l'association.