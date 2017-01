Une association paloise va relooker et coacher les chômeurs !

La Cravate Solidaire vient d'arriver à Pau. Cette association, déjà présente dans six villes de France, aide les chômeurs à trouver du travail. La mission des bénévoles va bien au-delà du look.

Pau est la septième ville de France où La Cravate Solidaire s'est implantée. L'association créée en 2012 à Paris récolte des tenues professionnelles pour homme et femme et aide ses bénéficiaires à retrouver confiance en eux pour trouver du travail. À Pau, l'association espère aider une centaine de personnes par an.

Un coaching complet

Les bénéficiaires de La Cravate Solidaire sont à 90% issus de différents dispositifs d'insertion. Ils sont envoyés par la mission locale, pôle emploi ou sont bénéficiaires du RSA par exemple. Chaque bénéficiaire a droit à un atelier de deux heures explique sa fondatrice paloise Laurence Laplace "d'abord on essaye de savoir ce qu'ils attendent de l'atelier, d'où ils viennent et après ils passent entre les mains d'un conseiller en image professionnel bénévole qui cherche la tenue idéale pour l'entretien [...] et quand la tenue est trouvée il passe entre les mains expertes d'un bénévole en ressources humaines qui lui lui fait passer une simulation d'entretien et fait un gros debriefing derrière sur ce qui va, ce qui ne va pas, sur ce qu'ilpeut améliorer".

On est là pour leur donner ce petit coup de pouce qui leur manque pour passer l'entretien d'embauche — Laurence Laplace

Pour se faire, La Cravate Solidaire a besoin de beaucoup de vêtements d'entretien pour homme et pour femme. L'association récolte donc ces tenus en permanence "on a besoin de vêtements en bon état, pas démodés, qui peuvent être portés pour un entretien d'embauche" explique Laurence Laplace. L'association cherche des vêtements , des chaussures, mais également des accessoires (bijoux, sacs à main). Le local palois de La Cravate Solidaire n'est pas encore opérationnel, il devrait l'être d'ici trois semaines. Vous pourrez donc déposer vos dons à partir du lundi 6 février dans les locaux de l'AFPA au 37 avenue du Bezet à Pau. Les ateliers démarreront en suivant.

Recherches de bénévoles

En plus des vêtements, La Cravate Solidaire a encore besoin de quelques bénévoles, ils sont une vingtaine pour l'instant. Pour coacher au mieux les futurs bénéficiaires La Cravate Solidaire cherche un bénévole graphique, un webmaster et un bénévole en communication. Contactez Laurence Laplace via la page Facebook de l'association !

POUR EN SAVOIR PLUS ►► La page Facebook et le site internet