Une association pense avoir localisé le corps d'un soldat américain en Mayenne, 76 ans après sa mort

Et si le corps d'un soldat américain était retrouvé en Mayenne près de 76 ans après sa mort ! Des passionnés de la seconde guerre mondiale, membres de l'association Mayenne WW2, pensent avoir identifié le lieu où est enterré Paul White, un soldat américain originaire de l'Oregon, mort à 24 ans le 6 août 1944. Son corps se trouverait au Château de Bourgon à Montourtier.

Le capitaine Paul White est peut-être enterré au château de Bourgon à Montourtier. © Radio France - Vincent Orrière

Remonter la piste, plus de 75 ans après

Ce capitaine est tombé dans une embuscade à La-Bazouge-des-Alleux avec deux autres soldats américain dans une Jeep. Il aurait été fait prisonnier par les Allemands, emmené au château de Bourgon pour être soigné, sans doute dans l'espoir de lui soutirer des informations, où il serait mort de ses blessures puis enterré. Une hypothèse qui est le fruit de plusieurs mois recherches de Vincent Orrière, le vice-président de l’association Mayenne WW2.

Il y a de fortes chances qu'il soit là.

"Aux États-Unis il existe une section de l'armée spécialisée. Parce que les Américains, dans leur culture, ils n'ont pas l'habitude de laisser les corps dans la nature, donc ils cherchent tout le temps les disparus de guerre américains dans le monde entier, et ils envoient des équipes. L'année dernière ils sont venus avec des chiens et les chiens se sont arrêtés à côté d'une chapelle du château qui servait de poste médical pour les Allemands. J'ai le témoignage d'un Américain qui était dans la Jeep qui a survécu, il a vu les Allemands prendre le capitaine blessé. Il semblerait qu'il ait été emmené au château de Bourgon, qui servait de quartier général aux unités allemandes du secteur. Je pense qu'il est décédé de ses blessures quelques heures après, et qu'ils l'ont enterré dans la cour du château. Il y a de fortes chances qu'il soit là".

Vincent Orrière, le vice-président de l’association Mayenne WW2. Copier

Un lieu pour se recueillir

Une hypothèse que voudrait pouvoir confirmer la fille de Paul White, Sophie Lyndon, qui n'a pas connu son père. Selon Vincent Orrière, qui a réussi à entrer en contact avec elle, faire des fouilles dans la cour du château de Bourgon est important pour cette Américaine, qui vit toujours dans l'Oregon.

Elle cherche vraiment à savoir où est son père

"Depuis 75 ans, 76 ans bientôt, elle cherche à savoir où est son père. Elle ne connaissait rien de l'histoire de son père, et c'est nous qui lui avons tout appris. Elle cherche vraiment à savoir où est son père car les disparus n'ont pas de tombes, et les familles n'ont pas de lieu de recueillement. De pouvoir le retrouver, ça lui libérera une partie de son enfance".

"On parle souvent des grands faits de guerre, mais c'était des hommes en fait. Ce qui est intéressant c'est de savoir leur histoire, leur passé, ce qu'ils sont devenus s'ils ont survécu. J'espère qu'on trouvera son corps, au moins qu'on puisse vérifier, au moins on sera sûr".

Les propriétaires du château de Bourgon à Montourtier ont donné leur accord pour faire des fouilles, mais pas la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles des Pays-de-la-Loire, car le château de Bourgon est classé monument historique.

L'association WW2 Mayenne a sollicité l'aide du préfet de la Mayenne pour faire avancer le dossier.

La fille du capitaine Paul White, Sophie Lyndon, a l'intention de venir en Mayenne avec sa propre fille pour le Mayenne Liberty Festival, organisé par l'association Mayenne WW2, du 31 juillet au 2 août.