Une association poitevine de mémoire choquée de voir des symboles nazis dans les manifestations antipass

Des symboles nazis dans les manifestations antivax ou anti-pass à Poitiers : voilà qui suscite ce lundi l'indignation d'autres Poitevins. L'ancien député maire socialiste de Poitiers, Alain Claeys s'insurge et réclame des sanctions à l'encontre des auteurs. Samedi dernier, on a pu voir le sigle SS sur des pancartes à la fin du mot "anti-pass" (en remplacement des deux S). Pour les manifestants, ce recours aux symboles du régime d'Hitler est un moyen de dénoncer la façon dont Emmanuel Macron gère la crise, une méthode "dictatoriale", selon eux. Mais le fait de voir des étoile jaunes ou des sigles SS dans les manifestations fait bondir les fils et filles de déportés dans le Poitou, ainsi que les associations de mémoire. Jean-Jacques Guérin est un historien poitevin. Il est également président de VRID, Vienne résistance internement déportation, une association de mémoire qui co-organise différentes cérémonies dans le département. Pour lui, il ne faut pas tout mélanger. Il est scandalisé.

"On ne peut pas comparer le génocide organisé pendant la seconde guerre mondiale, les déportations, et l'extermination de millions de gens, l'éxécution de résistants avec ce qu'il se passe en ce moment. Je n'ai pas de mots"

Il se trouve que ce mardi, à 11 heures, l'association Vienne résistance internement déportation est à Chaunay dans le sud Vienne pour commémorer l'exécution sommaire de trois résistants sur la place du Bourg, des résistants du réseau Noël dénoncés et assassinés par les nazis.