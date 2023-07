Une association recherche des familles héraultaises pour accueillir des enfants pendant le mois d'août

L'association Louis Conlombant est à la recherche de familles pour accueillir des enfants âgés de 4 à 12 ans pendant le mois d'août. Une centaine d'enfants n'a pas encore trouvé de familles qui voudraient bien les accueillir durant tout le mois d'août.

L'association est en partenariat avec des structures collectives d'accueil d'enfants pour lesquels des juges ont estimés nécessaire de les soustraire à leurs familles naturelles. Chaque année, en période de vacances l'association propose à des familles d'accueillir ces enfants sur une période de deux semaines ou un mois en août.

Trop peu de familles dans l'Hérault

En général ce sont 500 enfants qui partent en vacances mais cette année ils sont 650. "Malheureusement, on ne bénéficie pas assez de familles, malgré qu'on soit répartis dans plus de 50 départements. On lance donc un appel à destination de toutes les familles qui ont quinze jours ou un mois de disponible au mois d'août, pour accueillir de un à quatre enfants suivant les places disponibles", expose Cédric Douet-Hafrad le vice président de l'association.

Selon lui l'Hérault est un département très intéressant à proposer aux enfants mais le problème est qu'il faut fidéliser les familles. "L'année dernière on avait huit familles héraultaises, cinq se sont désistés. Souvent, ce sont des familles qui sont actives, qui travaillent encore et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir quinze jours ou un mois de vacances. Donc c'est très difficile pour nous de pérenniser notre nombre de familles partout dans les départements où nous sommes présents et notamment dans l'Hérault. Nous sommes implantés depuis deux ans dans le département. L'Hérault nous intéresse parce que c'est un territoire loin de Paris, que la plupart de nos enfants sont issus du bassin parisien. Et ça nous permet également de leur faire profiter d'un dépaysement total ou aux abords de la mer."

Trouver des familles mais pas à n'importe quel prix

L'association n'accepte pas tout le monde, "Il faut que la famille accepte ce projet d'accueil, que ça soit partagé autant par les enfants que les adultes qui constituent la famille", prévient le vice-président. Ensuite, l'association se rend au domicile de la famille pour vérifier si elle répond aux besoins élémentaires de chaque enfant sur le plan de l'alimentation, de l'hygiène et du couchage mais aussi des activités proposées pendant les vacances. "Il ne s'agit pas de garder un enfant, mais c'est vraiment de l'accueillir, de partager avec lui des moments d'échange, d'interaction, de complicité."

Les casiers judiciaires des personnes qui accueillent sont ensuite vérifié. Celui qui concerne les délits mais aussi celui en lien avec les violences sur mineur.

Chaque famille d'accueil reçoit un défraiement forfaitaire qui est censé couvrir les frais liés à l'accueil de l'enfant. Il est de 23 euros par jour et par enfant.

Une fois par semaine, un professionnel de l'association se rend dans la famille pour vérifier que tout se passe bien et un numéro de téléphone est mis en place et disponible 24h/24 et 7j/7. Il y a également des numéros d'urgence et des numéros d'astreinte. "Il y a vraiment un suivi, un accompagnement. On ne largue pas nos familles comme ça avec les enfants", rassure Cédric Douet-Hafrad

Si vous souhaitez accueillir un enfant entre le 2 août et le 2 septembre 2023, vous pouvez contacter le 01.42.03.78.79 ou envoyer un mail à contact@conlombant.com.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site internet de l'association.