Une association se bat pour restaurer le moulin de Pujaut

Il est difficile mais pas impossible de conserver le patrimoine de nos villages. Le temps manque, l'argent encore plus. Mais à Pujaut, l'association les amis de l'étang ne dépose pas pour autant les armes et relance un appel aux dons pour rénover le moulin à vent situé sur les hauteurs de ce village du Gard rhodanien.

Le moulin de Pujaut © Radio France - Julie Munch

L'édifice date du 18ème siècle et servait à l'époque au boulanger du village pour faire sa farine. "L'idée c'est de lui redonner un toit et des ailes", explique Christian Antoine, le fondateur et le secrétaire de l'association. "Nous ne le referons pas fonctionner parce qu'il faudrait abattre de nombreux arbres autour pour créer un couloir de vent", ajoute-t-il.

Le projet date de 2015. Un devis réalisé par un professionnel chiffre le montant des travaux à 50 000 euros. "Nous en avons déjà récolté 20 000", se réjouit ce retraité. Mais il a fallut quatre ans pour réunir cette somme et il manque encore 30 000 euros. Alors l'association a demandé l'aide de la mairie et espère des aides du Département voir de la Région. "Le problème c'est que les budgets des communes sont de plus en plus serrés", regrette Christian Antoine.

Son association profite donc de notre reportage pour relancer un appel aux dons : "Même un euro c'est déjà bien", lance Michel Foulcher, le président. Les dons se font via un bon disponible sur le site internet de l'association . Il est possible de les défiscaliser.