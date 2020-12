Une association tend la main à trois discothèques de Périgueux

A l'approche d'un 31 décembre, qui ne ressemblera pas aux autres, l'association Signal Carré, spécialisée, entre autre, dans la musique électro, a décidé d'aider trois discothèques de Périgueux : l'Ubu, La Suite et Key Largo.

Une image bien rare depuis plus de huit mois

L'association périgourdine Signal Carré va diffuser sur Internet six heures de programme, enregistrées dans les conditions du direct au cœur même des discothèques concernées.

Pour l'occasion, une plate forme web éphémère sera montée. Le grand public n'aura plus qu'à se connecter et à danser. Pour les DJ il s'agit d'une petite bouffée d'air pure, après plus de 8 mois de fermeture...

de gauche à droite : Jean Lignerat, Rémi Chastenet et Martin Pouchard. Trois membres de l'association Signal Carré © Radio France - Xavier Dalmont

L'idée est de tendre la main aux discothèques devenues silencieuses depuis Mars dernier. " Elles ne connaissent pas beaucoup de joies, reconnait Jean Lignerat, membre de Signal Carré. Elles ne ferment jamais les portes à des associations comme la notre. Alors c'est un juste retour des choses. Nous souhaitons leur apporter un peu de visibilité pour le 31 décembre et diffusant des sets de leurs DJ résidents".

