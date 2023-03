Une association tourangelle aux premières assises sur les dérives sectaires

Les premières assises contre les dérives sectaires se déroulent au ministère de l'Intérieur ce jeudi 9 mars jusqu'à ce vendredi 10 mars. Avec la secrétaire d'Etat chargée de la citoyenneté Sonia Backès, la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), la branche tourangelle de l'Association de défenses des familles et individus victimes de sectes (ADFI) sera sur place pour faire un état des lieux des dérives sectaires en France et surtout d'établir une "feuille de route" pour les 10 prochaines années.

Parce qu'en terme de dérives sectaires en France, il y a urgence. La Miviludes parle d'une augmentation de ces dérives de 33% en 2022. Une hausse depuis la pandémie de covid et les confinements, et qui touchent plusieurs secteurs de la société comme le scolaire, la santé et la politique.

Quand parler de dérives sectaires ?

"On parle de risques sectaires parce qu'il n'y a pas de définition de secte", Marie-Françoise Bardet est justement la référente en Touraine de l'adfi. Elle explique que les personnes font appel à l'association lorsqu'ils remarquent un changement de comportement chez leurs proches. "C'est ce qu'on peut appeler la triple rupture : la rupture avec soi même, parce qu'on devient quelqu'un de complètement différent de la personne qu'on était avant de rencontrer le système de pensée ou le "maître à penser". Après, vous avez une rupture avec tous vos proches. Et puis il y a une rupture aussi avec la société et le fait de vivre avec des concitoyens. Dans beaucoup de ces groupes, finalement, on ne s'intéresse pas à la vie sociale, on ne s'intéresse pas à la vie politique, on ne va pas voter. On ne fréquente que des gens avec qui on peut parler parce qu'ils ont les mêmes idées. Et finalement, on n'arrive plus trop à échanger avec des gens qui n'ont pas forcément vos idées."

Les tendances bien-être, nouvelles dérives sectaires

Aujourd'hui, ce qui inquiète particulièrement l'association, ce n'est pas forcément la radicalisation religieuse, mais plutôt les nouvelles tendances "bien-être", le "new-age". Un tendance nationale, marquée en Touraine par l'affaire Eric Gandon, mis en examen pour homicide involontaire notamment après la mort d'une Parisienne de 44 ans, lors d'un stage de jeûne hydrique organisé à Noyant-de-Touraine , en Indre-et-Loire, entre juillet et août 2021.

Une méfiance par rapport à la médecine classique et parce que les naturopathes et autres, sont plus nombreux, plus accessibles qu'un médecin généraliste par exemple. Une méfiance aussi décomplexée depuis la pandémie de covid-19.

Des adeptes qui ne voient pas réellement le problème d'après Marie-Françoise Bardet, "on est dans le domaine de la croyance. C'est une croyance qui va au-delà de la raison. Quand vous voyez dans cette tragédie de stage d'Eric Gandon : il a fallu que ce soit le préfet qui annule le stage parce que certains membres du stage voulaient absolument aller jusqu'au bout parce que certains étaient persuadés que s'ils finissaient leurs 21 jours de jeûne, ils seraient guéris de leur cancer. On est donc effectivement dans une sorte d'aveuglement. On peut appeler ça un aveuglement ou une croyance. Ce qui est difficile, par exemple dans tous les dans ces cas de santé, c'est que la croyance va faire négliger la science." Elle précise que "la limite c'est quand la croyance vous fait rompre avec tout**".**