Une auberge de jeunesse ultra moderne pour la ville de Tours

Tours ne possédait plus d'auberge de jeunesse depuis sept ans. Et c'était un vrai problème pour une ville qui veut promouvoir le tourisme. Vendredi 18 octobre, enfin, la toute nouvelle auberge de jeunesse de la métropole a été inaugurée au 84, avenue de Grammont.

Indre-et-Loire, France

Elle a été construite en lieu et place de l'ancien lycée Sainte Marguerite. Rien à voir avec les auberges de jeunesse des années 60, leurs grands dortoirs et leur réfectoire triste, la nouvelle auberge de jeunesse de Tours est coquette, design et chaleureuse. Elle ressemble à un bel hôtel, d'ailleurs son nom commercial est "The People Hostel", c'est le nom de la marque créée par la société France Hostel.

Des chambres partagées et des grandes tablées

Jean-Yves Barrier est l'architecte tourangeau qui a conçu cette auberge de jeunesse de "luxe". Il explique que si cette construction se rapproche d'un hôtel, le concept, lui, n'est pas celui d'un hôtel.

Les chambres sont très différentes. On a des chambres partagées, à 4 lits, ce qui correspond à un concept d'auberge. On a des chambres familiales, un lit pour les parents et un pour les enfants. Aussi des chambres pour couple. Mais le concept c'est aussi "la grande tablée" si vous voulez, c'est moins individualiste qu'un hôtel. On a prévu des tables qui peuvent être rassemblées pour le déjeuner -Jean-Yves Barrier

Des chambres partagées, familiales, ou pour personne seule décorées sur le thème du vélo - Tours Métropole

Une participation de 13 entreprises locales

La façade extérieure est à l'image des immeubles de l'avenue de Grammont, elle a la couleur du tuffeau mais ce n'est pas du tuffeau. L'établissement a une superficie de 1800 mètres carré. A l'intérieur, 46 chambres et 134 lits. 13 entreprises locales ont participé à la construction. La coopérative de vannerie de Vilaine les Rochers a largement contribué à la décoration comme le raconte son directeur Daniel Martin.

Nous avons créée des luminaires en vannerie sur des armatures métalliques. Ensuite le bar ce sont des panneaux en osier qui ont été fabriqués en atelier et posés par le menuisier. A la coopérative, nous avons de plus en plus de commandes de ce style, on n'est plus du tout sur la fabrication des paniers en osier comme nous l'étions au commencement de la coopérative -Daniel Martin

Une offre hôtelière complémentaire et indispensable à la ville de Tours

Il y a un restaurant ouvert midi et soir, 7 jours sur 7. Le prix moyen de la chambre: 23 euros sans le petit déjeuner. Mais le premier prix est de 19 euros le lit. Christophe Bouchet, le maire de Tours, se satisfait d'avoir enfin cette offre hôtelière après 7 ans d'attente.

L'auberge de jeunesse, c'est un dispositif qui vient compléter l'ensemble de la gamme hôtelière qu'on a sur Tours. C'est important pour une ville comme la nôtre d'avoir une gamme hôtelière complète -Christophe Bouchet

Pour bien marquer le caractère touristique du lieu, des vélos tapissent la décoration intérieure ainsi qu'une carte des circuits de la Loire à Vélo. L'auberge de jeunesse est ouverte depuis le 11 octobre. Coût des travaux: 6,6 millions d'euros financés à 75% par Tours Métropole, 25% par la région et le département. L'auberge sera gérée par BHT, une franchise de France Hostel.