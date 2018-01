Villedoux, France

Selon la dernière étude de l'Insee sur l'évolution démographique dans nos deux Charentes, entre 2010 et 2015, le département de la Charente a vu sa population très légèrement augmenter de 0,1%. En Charente-Maritime, c'est une hausse de 0,6%. Dans ce département deux communes sortent du lot. Tout d'abord Benon, commune située dans la troisième couronne de La Rochelle qui a une progression de 9,3% entre 2010 et 2015. Le village compte désormais 1.579 habitants. La deuxième commune c'est Villedoux, à mi-chemin entre La Rochelle et Marans, a connu une évolution démographique de 9,5% durant cette période-là et qui compte désormais 2.242 habitants selon l'Insee.

Benon : + 9,3% en 5 ans

La maire de Benon, Sylvie Rocheteau explique cette hausse par la modification du PLU, plan local d'urbanisme, en 2010. Pour la maire, le prix des terrains à Benon attire les personnes qui ne peuvent plus se loger à la Rochelle ou bien dans la première ou la deuxième couronne autour de la ville. Selon Sylvie Rocheteau, Benon "est à 6 ou 7 minutes de La Rochelle et nous avons des couples où l'un travaille sur La Rochelle, l'autre sur Niort, nous sommes bien placés avec la quatre voies".

La maire de Benon est inquiète car sa commune ne plus suivre et absorber l'arrivée de nouveaux habitants et gérer les équipements de la commune à la fois pour la voirie, les écoles, d'autant plus que selon Sylvie Rocheteau "il y a aussi _une baisse des dotations de l'état_".

Villedoux : + 9,5% en 5 ans

A l'entrée de Villedoux, un panneau terrain à vendre et neuf maisons en construction. Le maire François Venditozzi affirme que le prix des terrains n'est pas la seule raison qui poussent les gens à s'installer dans sa commune. Selon lui, "Villedoux jouit d'une attractivité liée à trois facteurs, le premier c'est qu'en 14 minutes vous êtes à La Rochelle, la commune est considérée par beaucoup de gens comme un quartier de La Rochelle [....]. Le deuxième, c'est que c'est le début de la campagne tout en étant la ville, et le troisième c'est qu'elle a la chance effectivement d'avoir une pression foncière un peu moins élevée que les autres communes de l'agglomération".

Pour le maire de Villedoux, cette arrivée de nouveaux habitants est "une force" surtout que ce sont majoritairement des jeunes qui s'installent, explique François Venditozzi qui ajoute "la moyenne d'âge à Villedoux c'est 36 ans selon l'Insee". Mais cette force et ce dynamisme génèrent des attentes importantes reconnaît le maire concernant "les services, les commerces, les activités et le problème c'est que cela nécessite du soutien économique et financier, des salles". Pour le maire de Villedoux, il est nécessaire "d'anticiper l'arrivée de nouveaux habitants sous peine de voir sa croissance déconnectée des moyens".

François Venditozzi a moins ressenti la baisse des dotations de l'Etat car avec sa croissance de population, il a changé de pallier et bénéficié d'une aide un peu plus importante. Le maire de Villedoux explique aussi qu'avec son équipe, ils restent prudent avec la fiscalité et "on joue plus de notre croissance de population que d'une augmentation des taux". Les impôts n'ont pas augmenté et que des économies sont réalisées pour pouvoir réaliser les projets nécessaires à la commune. Selon François Venditozzi, Villedoux a pris un peu de retard mais les projets sont en cours comme cette maison des jeunes qui va être construite au printemps et le projet d'une supérette qui devrait être aménagée à l'entrée du village d'ici à 2020.