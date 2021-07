Une augmentation de salaire entre 40 et 100 euros pour 1,2 millions d'agents de la fonction publique

Environ 1,2 million de fonctionnaires de catégorie C vont prochainement bénéficier d'une augmentation de salaire, entre 40 et 100 euros nets par mois. Une décision prise par le gouvernement pour compenser l'absence de hausse du point d'indice des fonctionnaires.

Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques l'a annoncé ce mardi 6 juillet sur BFMTV : 1,2 millions d'agents de la fonction publique de catégorie C vont prochainement bénéficier d'une augmentation de salaire comprise entre 40 et 100 euros nets par mois. Elle sera attribuée en fonction de l'ancienneté. La date d'application de cette mesure n'est pas encore connue. Cela représente une enveloppe de 250 millions d'euros pour l'Etat. Elle concerne les trois pans de la fonction publique : d'Etat, territoriale et hospitalière.

Une mesure prise pour compenser l'absence de hausse du point d'indice

Cette décision a été prise pour compenser l'absence de hausse du point d'indice des fonctionnaires, qui permet de calculer leur salaire. Ce point d'indice est fixé par l'Etat et évolue théoriquement selon l'inflation, pour permettre aux fonctionnaires de maintenir leur niveau de vie malgré l'augmentation des prix. Il est actuellement de 4.69€. et n'a pas évolué depuis le début du quinquennat.

"Le point d'indice n'augmentera pas, a affirmé Amélie de Montchalin. L'augmenter de 1%, ça coûte 2 milliards d'euros aux finances publiques. Au lieu de ça, pour une enveloppe plus réduite mais extrêmement ciblée, je vais être capable d'augmenter de 40 à 100 euros par mois le pouvoir d'achat pour les agents de l'Etat le plus près du Smic."

Augmentation de salaire pour les contractuels

D'autres mesures ont également été annoncées : 10 000 contractuels de la fonction publique, de catégories B et C, verront leur salaire être augmenté pour "s'assurer qu'ils sont tous au dessus du SMIC". Une prime de 500 euros est également prévue pour les agents qui prendront en charge des apprentis.

Enfin, la ministre a annoncé que, d'ici janvier 2022, les agents de l'Etat bénéficieront d'une augmentation de 15 euros par mois, "pour les aider à payer leur mutuelle". La prise en charge des complémentaires santé par les employeurs publics était une des mesures les plus attendues. L'Etat devra payer 50% de leurs mutuelles d'ici 2024.