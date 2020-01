Une auto-école itinérante en Ardèche pour permettre aux habitants de zones rurales de passer leur permis

Les problèmes de mobilité en zone rurale sont un véritable enjeu. Or comment apprendre à conduire quand on ne peut pas se rendre à l'auto-école?

C'est pour les personnes en zones rurales, que l'association d'insertion Tremplin a créé une auto-école solidaire... itinérante, en Ardèche ! Elle était inaugurée ce mardi à Alboussière, en Ardèche. Depuis 25 ans, Tremplin accueille des candidats au permis de conduire à Annonay et Tournon. Mais depuis fin novembre, un moniteur se déplace aussi dans quatre communes ardéchoises (une par jour), chaque semaine.

L'élève ne peut pas se rendre à l'auto-école... c'est l'auto-école qui doit se rendre à l'élève

A Alboussière, Gilhoc-sur-Ormèze, Saint-Victor, ou Colombier-le-Vieux, il n'y a pas de transport en commun. Impossible donc pour les candidats au permis de suivre des cours dans une auto-école en ville. "Comme l'élève ne peut pas se rendre à l'auto-école, c'est l'auto-école qui doit se rendre à l'élève", explique Félix Pelaez, le directeur général du groupe Tremplin. "Ces communes nous prêtent une salle gracieusement, ce qui permet au moniteur de se rendre une fois par semaine auprès des candidats du secteur".

Une première en France

Le concept est unique en France. Il a été lancé en novembre. "Certains départements nous demandent de leur faire part de notre expérience, à l'issue de cette expérimentation. Mais nous espérons bien pérenniser cette auto-école solidaire itinérante", explique Félix Pelaez.

Actuellement, une dizaine d'élèves suivent des cours de code, à deux pas de chez eux. Julie 21 ans, s'était d'abord inscrite dans une auto-école classique, à une demi-heure de route de chez elle, mais c'était trop compliqué. "Mes parents n'étaient pas toujours disponibles. Mon mari n'a pas le permis non plus. Le scooter c'est bien l'été, mais l'hiver, ce n'est pas possible. Donc j'ai dû arrêter. Là, à Gilhoc, c'est à deux minutes à pied. Ça m'aide beaucoup. En plus les cours sont mieux expliqués qu'en auto-école normale". Ici en effet, un moniteur donne des cours, prend le temps d'expliquer chaque thème et ne se contente pas de diffuser des séries de questions sur un écran.

L'auto-école solidaire itinérante du groupe Tremplin inaugurée à Alboussière. © Radio France - Florence Gotschaux

"C'est nécessaire car ce sont des personnes en réinsertion", explique le moniteur de l'auto-école itinérante de Tremplin, Francis Batin. Certaines ont des problème d'illettrisme ou de maîtrise du français, d'autres des soucis de comportement. Mais avec ces cours quasi-personnalisés, les candidats s'accrochent. "C'est assez étonnant de voir des jeunes qui, pour certains, sont sortis de toute activité professionnelle depuis longtemps et qui reprennent pied, confie Francis Batin. Pour l'instant je ne fais que le code. C'est des journées de 6h30 de cours. Il faut être déterminé et courageux".

Une fois le code en poche, les candidats pourront passer aux cours de conduite. Petite particularité: ils apprendront sur une voiture électrique.

Au total, le permis avec l'auto-école solidaire de Tremplin coûte aux candidats 300 euros. C'est 4 à 5 fois moins que dans une école classique.

La clé pour trouver du travail

Chaque candidat à hâte d'avoir le précieux sésame en poche. "Dans la vie de tous les jours, c'est nécessaire", affirme Julie. "Avec le permis on peut espérer trouver un travail", ajoute Dylan. Fatima, elle passe son permis pour "conduire mes enfants, faire des démarches administratives, et chercher un emploi".

L'auto-école itinérante de Tremplin espère préparer 30 candidats au permis de conduire cette année. Elle n'est pas ouverte au public. Les élèves lui sont adressés par des travailleurs sociaux.

Renseignements sur les activités du groupe tremplin.