Une auto-école solidaire à Angoulême

L'auto-école solidaire "Les Quatre Routes" à Angoulême vient d'obtenir une aide financière de l'Etat à hauteur de 90 000 euros, dans le cadre du Plan de relance lié à la crise sanitaire, et du plan de lutte contre la pauvreté. C'est une auto-école associative, basée dans le quartier de Basseau à Angoulême, avec des antennes à Cognac, Jarnac, Rouillac et Ruffec. La somme allouée par l'Etat lui permettra de rémunérer les trois moniteurs qui travaillent pour elle et le personnel administratif. Déjà, en 2021, elle avait touché 50 000 euros de l'Etat et 26 000 euros du Conseil Départemental de la Charente pour acheter des véhicules électriques (scooters, vélos, voitures), un camion de dépannage pour recharger les batteries, et un mini-bus pour aller chercher les élèves dans les quartiers.

Un permis pour un emploi

Le principe de l'auto-école solidaire, c'est qu'elle coûte moins cher qu'une auto-école traditionnelle. La séance de conduite est à dix euros, le quart des tarifs pratiqués habituellement. Le code coûte 200 euros, mais il y a des facilités de paiement en plusieurs fois, pour les ressortissants du RSA qui sont la population cible de l'association. L'objectif c'est d'améliorer la mobilité des publics en difficulté linguistique et économique dans la recherche d'un emploi. Aujourd'hui, les employeurs exigent le permis de conduire pour embaucher un candidat à un poste de travail. Outre cette auto-école solidaire, l'association Les Quatre Routes gère aussi un garage solidaire, et un centre social pour les gens du voyage à Cognac.

