Montauban, France

Tina, une autrichienne quinquagénaire habitant à Vienne, savait que ses grand-parents défunts Joséphine et Franz Walter Stein avaient vécu à Montauban de 1940 à 1947. De confession juive, ils avaient fui l'Autriche pour se réfugier en France. Durant des années, ils ont été hébergés et protégés des occupants allemands par des familles françaises. Pour honorer la mémoire de Colette Stein, sa mère défunte, Tina se met en tête de retrouver les gens qui ont accueilli ses grand-parents durant et après la guerre.

Un appel relayé sur un groupe Facebook

Tina lance un appel en français sur Facebook, avec les maigres éléments dont elle dispose. Elle sait tout juste que ses grand-parents ont été accueillis dans le quartier Beausoleil à Montauban. Il est relayé sur le groupe Les Vieux Amis de Montauban. C'est là que Nadyne Vern-Frouillou, une retraitée montalbanaise découvre le message. Le nom Stein lui disait fortement quelque chose, elle en avait beaucoup entendu parler durant sa jeunesse. Elle comprend immédiatement que ce sont ses grand-parents qui ont accueilli ceux de Tina.

Une centaine de mails échangés

La retraitée envoie un mail à Tina le soir du 11 septembre. L'émotion est très forte. "Je tombe sur le message et je comprends tout de suite, raconte Nadyne Vern-Frouillou. J'avais tellement entendu parler des Stein... Lorsque j'ai envoyé un mail et que Tina m'a répondu, ça m'a filé la chair de poule. C'est un moment tellement incroyable, ça fait partie des choses inattendues. Et je sais qu'il y a d'autres familles d'autrichiens qui ont été accueillies dans le coin pendant la guerre, je me suis mis en tête de retrouver où elles avaient vécu à Montauban, et où sont-elles aujourd'hui."

Tout est possible, c'est pour ça que je lance un appel. Il y a une chaîne de solidarité qui s'est créée dans le coin et sur les réseaux sociaux! Actuellement j'y passe tout mon temps, ça me prend un temps fou mais c'est merveilleux. Tout le monde me félicite sur Facebook... Il faut plutôt dire bravo à tous ces gens, mes grand-parents qui ont risqué leurs vies pour sauver la peau de ces gens. C'est ça qui est très important. Je veux retrouver les familles et je les retrouverai." - Nadyne Vern-Frouillou, une retraitée déterminée.

Tina correspond tous les jours avec Nadyne par mail, elles en ont déjà envoyé une centaine, ainsi que quelques photos. Elle se sont même appelées par Skype ce dimanche. Tina, qui habite à Vienne, pourrait venir à Montauban dans peu de temps pour découvrir la région. Nadyne Vern-Frouillou, elle continue ses recherches. Elle souhaite retrouver toutes les familles hôtes. Et si vous comptez l'aider, vous pouvez toujours vous rendre vous-aussi sur la page Facebook Les Vieux Amis de Montauban.