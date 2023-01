Une auxiliaire de vie en Mayenne contre la réforme des retraites : "On va aller au travail en déambulateur ?"

La grève contre la réforme des retraites et le report de l'âge légal à 64 ans s'annonce très suivie ce jeudi, notamment dans l'éducation et les transports, malgré les efforts du gouvernement pour défendre un "projet de justice" et ses appels à éviter les blocages.

Manifestations, écoles fermées et trains au compte-goutte : la France s'apprête à vivre une journée mouvementée. "Un jeudi de galère", a résumé le ministre des Transports, Clément Beaune.

Une manifestation est prévue à 11h à Laval. D'après les informations de France Bleu Mayenne, 4.000 personnes au moins devraient y participer. Dans le cortège, Nathalie, une auxiliaire de vie de 58 ans dans les Coëvrons, manifestera pour la première fois, elle juge le projet du gouvernement avec sévérité : "la colère monte, monte. Si je veux avoir une retraite à taux plein, il faut que j'aille jusqu'à 67 ans, ce n'est pas possible. On sera plus malade que la personne qu'on aide. On veut aller au travail en déambulateur c'est ça ? La plupart n'arrivent même pas à 60 ans dans ce métier, c'est tellement éprouvant, il y a des maladies, des suicides. Le gouvernement n'a pas pris en compte ces difficultés-là".