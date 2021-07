14-Juillet : une auxiliaire de vie de Nancy invitée à l'Elysée

Des yeux bleus grand ouvert, les traits un peu tirés mais un large sourire sur le visage, Virginie cherche dans son téléphone le message qu'elle a reçu de l'Elysée : "J'ai tellement de messages que le mail de l'Elysée est un peu noyé dans tous les mails que j'ai reçus. Ah le voilà ! Je n'y crois tellement pas que je suis obligée de le relire plusieurs fois par jour. Je me suis dit non c'est pas possible, moi la petite auxiliaire de vie, invitée à l'Elysée !"

Le mail à entête de la présidence de la République n'est pas un fake. Virginie Luchmun 48 ans, auxiliaire de vie à Nancy depuis 17 ans est bel et bien invitée à assister aux festivités du 14 juillet sur les Champs Elysées ce mercredi. "Franchement c'est un honneur pour moi. Cela montre qu'il ne faut jamais baisser les bras et croire en ses combats. D'ailleurs nous avons réussi à avoir la prime Covid et une augmentation salariale".

Une juste reconnaissance des auxiliaires de vie

Au plus fort de la crise sanitaire au printemps 2020, lasse de ne pas être reconnue, Virginie Luchmun a envoyé plusieurs mail au président de la République pour lui faire part du malaise au sein de sa profession et lui demander une reconnaissance, comme l'ont obtenue les personnels soignants des hôpitaux : "Nous les auxiliaires de vie, nous avons dû nous battre pour obtenir les équipements nécessaires, il n'y avait pas de masques, pas de gants, pas de gel hydroalcoolique et pourtant on a pas arrêté de travailler. Nous avons continué à nous rendre chez les personnes âgées. Je ne pouvais pas les laisser tomber."

Ce sera grandiose

Ce n'est pas tous les jours que l'on est invité à l'Elysée, c'est pourquoi Virginie passera chez le coiffeur avant de se rendre à Paris et mettre son plus beau tailleur, mais elle tient à préciser que ce mois de juillet 2021 est aussi l'occasion pour elle de fêter un moment marquant de sa vie "Avec mon conjoint, nous allons fêter nos 18 ans de mariage, donc nous allons profiter de notre séjour parisien pour marquer le coup. A mon avis ce sera grandiose".