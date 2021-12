Une avalanche de colis sur le principal centre de tri de la Poste en Dordogne

La grande saison des colis est lancée à la Poste. Au centre de tri Marsac-sur-l'Isle, qui distribue les deux tiers des habitants de la Dordogne, le nombre de colis a doublé dès la dernière semaine de novembre : il faut trier quelque 20.000 paquets chaque nuit, contre 10.000 en temps normal, et la Poste doit employer des intérimaires. Une trentaine de personnes viennent renforcer les 300 postiers titulaires de Marsac et des dépôts auxiliaires.

Le nombre de colis a déjà grimpé de plus d'un tiers depuis le confinement

Les colis triés pendant la nuit sont réexpédiés à partir de 5h du matin vers les bureaux de poste de toute la Dordogne © Radio France - Harry Sagot

Ce renfort de 10% est suffisant grâce à une réorganisation entamée avec l'essor de la vente en ligne. Au centre de distribution de la Poste de Marsac, le nombre de colis quotidiens est déjà passé de 6.000 environ à 10.000 depuis deux ans. La Poste a donc installé une nouvelle machine pour trier les colis livrés dans la nuit, et des facteurs "spécial colis" viennent décharger leurs collègues des tournées ordinaires. Sur l'agglomération de Périgueux par exemple, 6 facteurs (et même 8 avant Noël) ne distribuent que des colis, pour alléger les tournées d'une cinquantaine de collègues. Cette nouvelle organisation du tri en Dordogne permet de distribuer plus de 30.000 colis par jour, et ce pic sera peut-être atteint pendant la semaine avant Noël.