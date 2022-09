Une aventure hors norme commence pour six personnes en situation de handicap originaires du Nord-Isère

Ensemble, ils vont vivre une expérience hors du commun. Six personnes en situation de handicap originaires du Nord-Isère participent à une course de 219km autour du lac Léman. 36 coureurs vont se relayer pour entraîner les joëlettes dans lesquelles ces aventuriers seront installés pour la course.

Le projet se prépare depuis dix mois et va se concrétiser ce samedi 24 et ce dimanche 25 septembre.

C'est une aventure hors norme qui se prépare pour six personnes en situation de handicap originaire du Nord-Isère. Avec 36 coureurs, elles vont participer au "Run Mate", une course de deux jours et une nuit sur 219km autour du lac Léman. C'est la première fois que des personnes en situation de handicap participent.

Cette épopée imaginée par Fabrice D'Ambrosio se prépare depuis dix mois, en partenariat avec le CSBJ Handisport. L'équipe va s'élancer ce 24 septembre de Montreux en Suisse et les coureurs vont se relayer sur tout le parcours pour emmener les joëlettes dans lesquelles vont s'installer les personnes en situation de handicap.

Un entraînement spécifique

"On est très heureux, on a des mentalités de battants, on a envie de faire connaître à nos aventuriers des paysages auxquels ils n'ont pas accès au quotidien" témoigne Chrystèle D'Ambrosio, elle va assurer plusieurs relais de 6km. Les aventuriers, ce sont donc les six personnes en situation de handicap qui vont participer à cette course, comme Gabin. À 26 ans, il a participé à des entraînements bien spécifiques pour être prêt le Jour-J. "On a d'abord appris à monter la joëlette" raconte Chrystèle "et ensuite on est parti sur les chemins, en montée, en descente... tout ça en prenant soin de la position de Gabin. Il nous encourageait aussi dans les sentiers ! C'était top !"

En plus de l'aspect sportif, on va avoir cette dimension d'échange et de partage

Courir pour eux pousse à se dépasser encore davantage. "C'est une première fois pour moi et pour beaucoup de monde dans l'équipe de coureur" souligne Julien, traileur expérimenté. Il a déjà participé à la course avec Fabrice D'Ambrosio, alors quand il lui a parlé du projet, "j'ai tout de suite dit OK. Pour moi, en plus de l'aventure qu'on avait vécue, c'était la partager avec des personnes qui n'ont pas l'opportunité de faire ce genre de course. En plus de l'aspect sportif, on va avoir cette dimension d'échange et de partage."

L'opportunité est inédite

Le président du CSBJ Handisport, Rudi Van den Abbeele, n'a pas hésité non plus. "C'est vraiment un projet d'ouverture sport-nature, pour des personnes en situation de handicap plus lourd que des champions paralympiques qu'on voit régulièrement à la télé" explique-t-il. L'épreuve est physique pour les coureurs mais aussi pour les personnes dans la joëlette. "Il faut qu'ils tiennent entre les relais, l'assise, et puis il y a quand même la communication. Donner l'opportunité de participer à une épreuve reconnue, très dure, parce que le tour du lac Léman, il faut quand même le faire !"

La liberté de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire dans sa vie de tous les jours

Discrète, Christine la maman de Gabin confirme que cette course va apporter beaucoup à son fils, à commencer par "l'aventure humaine" mais surtout "la liberté, de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire dans sa vie de tous les jours. Il est pressé d'y aller !" Et il faut s'accrocher puisque la course doit durer 22 heures autour du lac Léman.