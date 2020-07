Une balade gourmande pour animer le centre-ville de Nîmes

Déambuler dans les rues de l'Ecusson à Nîmes en découvrant les produits du Gard. C'est le principe de la Balade gourmande organisée à partir de ce soir et jusqu'à vendredi. Plus de 70 commerçants du centre-ville y participent.

A l'origine de cette Balade gourmande, Lila Bonnetain et Marc Ferrandiz, deux commerçants de la rue de la Madeleine et de la rue du Chapitre à Nîmes qui n'ont eu aucun mal à convaincre leurs collègues de se fédérer pour animer le centre-ville. Plus de 70 commerçants ont répondu présent. "On a tous été fermés pendant le confinement explique Lila Bonetain. A la réouverture, on avait tous le même constat, il fallait repartir. On s'est dit unisson-nous pour aller mieux." Le principe : une flânerie de 17h à 20h dans les rues de l'Ecusson pour découvrir les produits du Gard à travers les bars, les restaurants mais aussi les épiceries ou les boutiques de textile.

Tenir compte des consignes sanitaires

Pour cette balade, il a bien sûr fallu tenir compte des consignes sanitaires. D'où l'idée de cette balade pour que les gens ne soient pas statiques. Pas besoin non plus d'entrer dans les magasins. Les commerçants ont installé des stands devant leur boutique, sur le trottoir. Chaque groupe, famille, amis y est accueilli à tour de rôle. "Si un groupe suivant se présente, il va au stand d'à côté. Les flaneurs peuvent également en profiter pendant 3 soirs." La Balade gourmande, c'est ce mardi, mercredi et vendredi.