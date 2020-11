Une balle perdue d’une battue traverse le mur de leur séjour : le récit glaçant d’un couple du Tarn

Une frayeur immense pour un couple de Tarnais à Donnazac, pas très loin de Cordes-sur-Ciel. Samedi 14 novembre, vers 10h30, ils ont entendu un bruit effrayant. Ils pensaient qu’un plomb avait brisé une vitre. Une balle de carabine a traversé le mur de leur maison, épais de 25 cm, elle a cassé un pot de fleur et s’est fichée dans le mur opposé de leur séjour.

Comme un pétard jeté sur la maison

Et donc depuis quelques jours, il y a deux trous de quatre centimètres de diamètre environ dans le mur de leur salon. Lewis revient sur les faits et leur violence. "Moi de dehors, j’ai entendu comme un gros "pet". Comme un pétard jeté sur la maison. On est sorti et on a fait un petit tour de la maison. On a pensé qu’un plomb avait touché une vitre parce que nous savions qu’il y avait les chasseurs. Nous les avions vus passé. D’abord rien et puis on est allé dans la salle à manger. Et c’est à ce moment que ma compagne a vu qu’il y avait un trou avec des morceaux de mur par terre. Et plus tard, on a vu la balle enfoncée dans le mur opposé."

Après avoir traversée un premier mur, la balle a cassé un vase et s'est fichée dans un autre mur. © Radio France - SM

"Des fusils d'une telle puissance "

Alors le couple réalise qu’il est passé tout près du drame. "On s’est senti en danger. Ma conjointe était à 1,50 m. On aurait pu être en train de déjeuner autour de la table à manger. Notre mémoire va s’en souvenir. Dès que les chasseurs passeront, qu’on va entendre un tir, notre subconscient va nous le rappeler."

Très vite, le jeune-homme appelle les gendarmes pour arrêter la battue. En pensant à tout ce qui aurait pu se passer. "Ça aurait pu être une famille qui se promenait sur la route. C’aurait pu être une voiture. Je ne savais pas que c’était aussi puissant. Que leurs armes étaient aussi puissantes. La balle a tout de même traversé notre mur, pété un vase et l’a fait tourner, et ensuite elle s’est plantée dans l’autre mur. Elle avait de la force cette balle."

Le couple porte plainte

Et avant de porter plainte, Lewis a hésité. Mais pour lui, il faut tirer toutes les leçons de cet incident. "Je n’en veux pas à la personne qui a tiré. Mais quand on a une arme comme celle-ci on assume une responsabilité. On ne peut pas se permettre d’erreur. On ne peut pas détruire une famille. Ce sont des fusils qui ont une telle puissance. On ne peut pas apprendre en faisant des erreurs. Pas avec cela dans les mains. "

Le couple vient de porter plainte et a eu la confirmation du procureur de la république que le tireur, un jeune gendarme de 20 ans, allait être entendu. La maire de la commune se dit effrayée par l’évènement. Caroline Breuillard qui est aussi impatiente d’avoir les conclusions de l’enquête.