Une bande-dessinée pour les 40 ans des Mains ouvertes à Gerzat

Depuis 40 ans à Gerzat, l'association "Les Mains ouvertes" trie, recycle et revend les objets qu'elle récupère tout en redonnant une chance à des personnes en grande difficulté. Un engagement et une histoire que les bénévoles vont raconter dans une bande dessinée anniversaire.

Gerzat, France

L'histoire des Mains ouvertes remonte donc à 1979. A l'époque se pose la question d'installer une communauté Emmaüs à Clermont-Ferrand, mais l'Abbé Pierre lui préfère Puy-Guillaume. C'est Bruno Menard, toujours président aujourd'hui, qui va fonder l'association. "A l'époque, il y avait beaucoup de femmes en détresse sur Clermont-Ferrand", raconte Michel Tixier, bénévole en charge de la communication, "il y avait beaucoup de prostituées sans domicile fixe. Bruno Menard a eu l'idée de leur procurer une activité de récupération de cartons dans les pharmacies pour subvenir à leurs besoins".

Aujourd'hui les Mains ouvertes font travailler 70 compagnons, des salariés en insertion et compte 120 bénévoles. Chaque année ce sont 600 tonnes de déchets qui ne sont ni enfouis ni incinérés car revalorisés par l'association qui revend notamment les objets donnés et remis en état dans ses six points de vente installés dans la zone d'activité au Sud de Gerzat. C'est toute cette histoire qui va se raconter dans cette bande dessinée anniversaire.

La cour, l'un des points de vente des Mains ouvertes à Gerzat. © Radio France - Juliette Micheneau

40 ans d'histoire en bande dessinée

"La BD c'est un langage universel", justifie le bénévole Michel Tixier qui rappelle que beaucoup de compagnons maîtrisent mal le français et suivent des cours au sein de l'association. Cette bande dessinée va donc raconter en 40 pages, 40 ans de vie des Mains ouvertes, les évolutions, les anecdotes, les personnages marquants, mais aussi "des doubles pages dans l'esprit Carnet de voyage, qui vont raconter la vie de neuf compagnons, l'organisation de la structure à Gerzat, tout ça pour mieux connaître les Mains ouvertes" explique François Groslière, professionnel de la communication qui accompagne le projet.

Une partie des bénévoles qui portent ce projet de bande dessinée pour les 40 ans des mains ouvertes. © Radio France - Juliette Micheneau

Le livre déjà en pré-vente

Cette bande dessinée sera signée de l'illustrateur clermontois Boris Sabatier. Elle sortira en octobre 2019 mais il est déjà possible de la pré-commander directement aux Mains ouvertes, ou en participant en ligne à la campagne de financement participatif. "On a un budget de 32 000 euros et on a besoin de l'argent tout de suite pour faire aboutir le projet", rappelle François Groslière. L'association en appel aussi au mécénat des entreprises.