Une banderole hostile au joueur de l'OM Florian Thauvin déployée à Ingré : "une honte", dénonce le maire

"Thauvin, mouille le maillot ou casse toi" : à Ingré, bourgade tranquille de la métropole d'Orléans, on n'a pas l'habitude de ce genre de message, surtout à destination d'un joueur très apprécié ici, dans la commune où il a fait ses débuts de footballeur.

Le maire d'Ingré Christian Dumas n'a pas goûté du tout cette banderole, probablement déployée par des supporters de l'Olympique de Marseille, mécontents et en colère contre les résultats actuels de leur équipe et qui ont Florian Thauvin dans le viseur.

"C'est avec honte et peine que nous avons découvert samedi matin une inscription sur la porte du stade Sébastien Chevallier, lieu de convivialité, de respect, d'esprit sportif sur lequel notre ami ingréen Florian Thauvin a fait ses premiers pas de footballeur", écrit l'élu sur sa page Facebook.

"Ces mots sont blessants, insultants et je suis triste que l'on s'attaque à l'honneur d'un joueur de football surtout lorsque l'on connait comme moi les qualités humaines de Florian". Le maire, contacté par France Bleu Orléans, raconte que la banderole a été enlevée par une élue d'Ingré samedi dès qu'elle l'a vue, "au bout de deux heures sans doute".

Ne pas laisser passer ça"

"Je me souviens lorsqu'il est venu à Ingré après sa victoire en coupe du monde [en septembre 2018]. Il a tenu à rencontrer les enfants des écoles primaires, les jeunes collégiens, il s'est plié aux attentes de tous avec gentillesse, disponibilité, courtoisie et humilité et je peux vous dire qu'il a "mouillé le maillot" comme un grand champion peut le faire", poursuit ChristianDumas qui reconnaît qu'il "n'y a pas mort d'homme, et heureusement, mais qu'on ne peut pas laisser passer ça, c'est ridicule, je veux marquer le coup".

"On peut être déçu des résultats d'une équipe en tant que supporter mais s'attaquer à un homme n'est pas digne. J'apporte tout mon soutien à Florian qui ne mérite pas ces bassesses."